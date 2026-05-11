El INVIED licita un ambicioso proyecto de rehabilitación que se extenderá hasta 2028 para frenar el deterioro de las viviendas castrenses en la ciudad autónoma.

CEUTA | El Ministerio de Defensa ha decidido tomar cartas en el asunto ante el progresivo envejecimiento de su patrimonio residencial en Ceuta. Según informa el diario El Faro de Ceuta, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) ha puesto en marcha una licitación valorada en 2.079.979,20 euros destinada a un plan integral de reformas, mantenimiento y, en los casos más críticos, demolición de inmuebles.

Un plan a dos años para un patrimonio envejecido

La inversión no se ejecutará de golpe, sino que se ha estructurado de forma plurianual para garantizar la continuidad de los trabajos. El presupuesto se dividirá en dos anualidades de algo más de un millón de euros cada una, abarcando los ejercicios de 2027 y 2028.

El objetivo es claro: intervenir en un parque inmobiliario que, debido al paso del tiempo y al uso constante, presenta deficiencias estructurales y de habitabilidad. El propio INVIED ha reconocido en la memoria justificativa del contrato la necesidad de actuar «a la mayor brevedad posible» para evitar que el deterioro de las viviendas, muchas de ellas con décadas de antigüedad, pase a ser irreversible.

Niveles de actuación: de la pintura a la reforma estructural

El contrato, que tendrá una duración de 24 meses, contempla tres niveles de intervención dependiendo del estado de cada inmueble:

Mantenimiento básico: Trabajos de pintura, revisión de instalaciones eléctricas y fontanería, y sustitución de electrodomésticos o calderas.

Trabajos de pintura, revisión de instalaciones eléctricas y fontanería, y sustitución de electrodomésticos o calderas. Reformas medias: Renovación de suelos, alicatados en baños y cocinas, y sustitución de sanitarios.

Renovación de suelos, alicatados en baños y cocinas, y sustitución de sanitarios. Rehabilitación integral: En los casos de mayor deterioro, se contempla el cambio total de sistemas de calefacción, electricidad y agua, así como refuerzos estructurales en vigas y pilares, e incluso la modificación de la tabiquería interior.

Atención a emergencias: El pliego de condiciones establece un protocolo de urgencia para averías que afecten a la seguridad o habitabilidad, obligando a la empresa adjudicataria a iniciar las obras en un plazo máximo de tres días naturales.

Impacto social y económico en la ciudad

Dada la estrecha relación histórica de Ceuta con las Fuerzas Armadas, esta medida tiene un calado social profundo, ya que afecta directamente a la calidad de vida de cientos de familias militares residentes en la ciudad.

Además del beneficio residencial, la licitación supone un balón de oxígeno para el sector de la construcción local, al tratarse de un contrato de gran envergadura que se gestionará mediante un procedimiento abierto simplificado, buscando agilizar la adjudicación y la ejecución de las mejoras.