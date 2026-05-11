Pese a la cancelación de la cita, la formación liderada por Mohamed Mustafa advierte de que la «persecución» al activismo pro-palestino persiste, incluso dentro de la ciudad autónoma.

CEUTA | La movilización ciudadana prevista para el próximo miércoles en el centro de Ceuta ha sido desconvocada. Según recoge el diario El Faro de Ceuta, la formación política Ceuta Ya! ha decidido anular la concentración tras confirmarse la liberación de Thiago Ávila y Saif Abukeshek, los dos activistas defensores de la causa palestina cuya retención el partido calificaba de «ilegal».

Una liberación que no frena las reivindicaciones

Aunque el motivo principal de la protesta —exigir la libertad del activista brasileño y del hispanopalestino— ha decaído, el partido localista ha querido dejar claro que esto no supone un paso atrás en su postura política. En un comunicado oficial, la formación ha recordado que la situación en Oriente Próximo sigue siendo crítica.

El secretario general y diputado autonómico, Mohamed Mustafa, ha sido tajante al afirmar que, a pesar de esta noticia positiva, «el genocidio continúa». Mustafa ha puesto el foco sobre los miles de palestinos que, según sus datos, permanecen en prisiones israelíes bajo condiciones de extrema dureza, incluyendo a cientos de menores de edad.

Denuncia de persecución en Ceuta

Uno de los puntos más polémicos de la declaración de Ceuta Ya! es la denuncia de una supuesta campaña de presión contra quienes critican las acciones militares de Israel. La formación sostiene que existe una estrategia para «infundir miedo y acallar voces críticas».

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«Esta persecución promovida por el lobby sionista también está sucediendo en Ceuta», ha alertado Mohamed Mustafa, haciendo un llamamiento a la «valentía» ciudadana para seguir defendiendo el derecho internacional.

Próximos pasos

A pesar de que el miércoles la Plaza de los Reyes no acogerá la concentración anunciada, el partido ha confirmado que la agenda de apoyo al pueblo palestino sigue vigente. No se descartan futuras movilizaciones y actos reivindicativos en la ciudad, especialmente ante la extensión del conflicto a zonas como el Líbano, donde denuncian que se sigue «sembrando el terror a diario».

Con este movimiento, Ceuta Ya! reafirma su compromiso con la causa, asegurando que la liberación de Ávila y Abukeshek es solo un episodio dentro de una lucha mucho más amplia por la justicia en la región.