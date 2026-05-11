Los temblores, con una magnitud máxima de 3.0, generaron alarma entre los vecinos al percibirse movimientos de mobiliario y ruidos extraños en varios puntos de la ciudad.

CEUTA | La tranquilidad de la tarde de este domingo se vio truncada por una secuencia sísmica que puso en alerta a la población ceutí. Según informa El Faro de Ceuta, la ciudad registró hasta tres movimientos telúricos en un intervalo de apenas once minutos, localizados entre el Estrecho de Gibraltar y el noreste de Marruecos.

Cronología de los seísmos

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la actividad comenzó a las 19:01 horas con un seísmo de magnitud 3.0 y una profundidad de 9 kilómetros. No fue un hecho aislado:

19:01:20: Primer temblor (3.0 mbLg) en el Estrecho de Gibraltar.

Primer temblor (3.0 mbLg) en el Estrecho de Gibraltar. 19:10:51: Segundo temblor (3.0 mbLg) al noreste de M’diq.

Segundo temblor (3.0 mbLg) al noreste de M’diq. 19:12:31: Tercer temblor (2.9 mbLg) en la misma zona de M’diq.

«Se movía hasta el sofá»: La reacción de los vecinos

Aunque las magnitudes registradas no se consideran elevadas, la escasa profundidad de los epicentros hizo que el movimiento fuera claramente perceptible en numerosas barriadas. Los testimonios recogidos por el medio citado describen escenas de desconcierto: «He notado que se movía hasta la cama y hasta el sofá», relataba uno de los afectados.

En zonas como La Pantera, los residentes informaron de ventanas que vibraban con fuerza y estanterías que llegaron a desplazarse. Además del balanceo, muchos ciudadanos destacaron un «ruido raro» o estruendo que precedió a la vibración, lo que aumentó la sensación de angustia. Sin embargo, la percepción fue desigual; mientras en los edificios altos de la ciudad la alarma fue evidente, en zonas como La Almadraba el fenómeno pasó prácticamente inadvertido.

Un proceso normal de reajuste

Los expertos del IGN explican que esta secuencia de «terremotos en cadena» entra dentro de la normalidad tras la actividad sísmica registrada recientemente en el norte de Marruecos. Se trata de un reajuste de la corteza terrestre en una zona de alta actividad tectónica, donde confluyen las placas Africana y Euroasiática.

¿Qué es un enjambre sísmico? Este fenómeno, donde se suceden varios temblores de magnitud similar en un corto periodo de tiempo, es habitual en la región y, según los especialistas, suele disminuir progresivamente sin suponer un riesgo mayor inmediato para la población.

Las autoridades mantienen la vigilancia en tiempo real sobre la zona del Estrecho para monitorizar cualquier nueva réplica en las próximas horas.