Gracias a la implementación del sistema inteligente, las autoridades logran un registro en tiempo real de cada movimiento, priorizando la seguridad nacional sobre la agilidad del tránsito.

CEUTA – La frontera del Tarajal ha experimentado una transformación radical en su modelo de vigilancia. Según informaciones publicadas por el medio El Pueblo de Ceuta, la puesta en marcha de la denominada «frontera inteligente» no solo ha modernizado el paso, sino que ha blindado la seguridad de la ciudad autónoma, reflejándose en un aumento directo de las detenciones y actuaciones policiales.

Un escudo digital en la frontera sur de Europa

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha defendido con firmeza los resultados del nuevo sistema Entry Exit System (EES). «Los datos son irrefutables», señaló el delegado, subrayando que la tecnología de última generación permite ahora una fiscalización completa del 100% de los transeúntes, abandonando los antiguos controles aleatorios.

«La frontera sabe quién entra y quién sale en tiempo real. Las detenciones de las últimas semanas no son casualidad, sino el resultado de un control biométrico exhaustivo», afirmó Pérez Triano en declaraciones recogidas por El Pueblo.

Las cifras del éxito operativo

El impacto del nuevo sistema se traduce en métricas concretas durante el último mes de análisis:

18 actuaciones relevantes: Se contabilizaron al menos dieciocho intervenciones policiales de importancia vinculadas al control digital.

Se contabilizaron al menos dieciocho intervenciones policiales de importancia vinculadas al control digital. Semana crítica: Entre el 13 y el 19 de abril se registró el pico de actividad con ocho intervenciones.

Entre el 13 y el 19 de abril se registró el pico de actividad con ocho intervenciones. Fin de semana de mayo: Solo entre el 1 y el 3 de mayo, se gestionaron más de 29.000 movimientos de personas y casi 5.600 vehículos, manteniendo la operatividad bajo los nuevos estándares de seguridad.

Seguridad vs. Agilidad

Aunque la digitalización obliga a un registro inicial de pasaportes y datos biométricos que puede generar ralentizaciones en momentos de gran afluencia, la Delegación del Gobierno es tajante: la seguridad es innegociable. Una vez realizado el registro inicial, los cruces posteriores se agilizan mediante reconocimiento automatizado.

El delegado recordó que Ceuta no solo gestiona su propio límite territorial, sino que custodia la frontera de Europa en África. Por ello, el refuerzo de recursos continuará para intentar reducir los tiempos de espera sin que el rigor del control documental se vea comprometido.

Finalmente, Pérez Triano puso en valor la «cooperación fluida» con Marruecos y el trabajo incansable de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el personal auxiliar, quienes han sido fundamentales para que Ceuta sea hoy una ciudad más segura y adaptada a las exigencias de la Unión Europea.