El tiempo en Ceuta para este martes, 26 de mayo de 2026 viene marcado por la estabilidad: según la AEMET, el cielo se espera poco nuboso y con temperaturas que se mueven entre 18°C y 22°C. La sensación térmica acompaña el rango previsto, sin sobresaltos, en una jornada pensada para salir y aprovechar el día con normalidad.
En cuanto al ambiente, el viento sopla del E con una intensidad de 15 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. Además, la humedad relativa oscila entre 75% y 95%, y el índice UV máximo alcanza 8, un valor a tener en cuenta si vas a pasar tiempo al sol.
Previsión para los próximos días
De cara a miércoles (27 de mayo), la tónica continúa con poco nuboso y temperaturas en un rango similar: máxima de 22°C y mínima de 18°C. El viento se mantiene en el entorno, con SE a 15 km/h, mientras la probabilidad de precipitación no se indica con valores distintos a los ya reflejados para el periodo facilitado.
El jueves (28 de mayo) se observa un cambio hacia un tiempo aún más despejado: despejado, con 23°C como máxima y 18°C como mínima. El viento vuelve a ser del E a 15 km/h, en una jornada que apunta a mantenerse seca. Para el viernes (29 de mayo), la información aportada recoge 22°C de máxima y 17°C de mínima, con viento no especificado en los datos facilitados (aparece sin valor), y el estado del cielo no se detalla en el registro proporcionado.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 22°C
- Temperatura mínima: 18°C
- Estado del cielo: Poco nuboso
- Viento: E, 15 km/h
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Humedad: 75% a 95%
- Índice UV máximo: 8
Recomendaciones
Con un UV máximo de 8, conviene protegerse del sol (gafas, gorra y crema) si sales durante las horas centrales. Aunque las temperaturas son suaves, la horquilla entre 18°C y 22°C invita a llevar una