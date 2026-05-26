El tiempo en Ceuta para este martes, 26 de mayo de 2026 viene marcado por la estabilidad: según la AEMET, el cielo se espera poco nuboso y con temperaturas que se mueven entre 18°C y 22°C. La sensación térmica acompaña el rango previsto, sin sobresaltos, en una jornada pensada para salir y aprovechar el día con normalidad.

En cuanto al ambiente, el viento sopla del E con una intensidad de 15 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. Además, la humedad relativa oscila entre 75% y 95%, y el índice UV máximo alcanza 8, un valor a tener en cuenta si vas a pasar tiempo al sol.

Previsión para los próximos días

De cara a miércoles (27 de mayo), la tónica continúa con poco nuboso y temperaturas en un rango similar: máxima de 22°C y mínima de 18°C. El viento se mantiene en el entorno, con SE a 15 km/h, mientras la probabilidad de precipitación no se indica con valores distintos a los ya reflejados para el periodo facilitado.

El jueves (28 de mayo) se observa un cambio hacia un tiempo aún más despejado: despejado, con 23°C como máxima y 18°C como mínima. El viento vuelve a ser del E a 15 km/h, en una jornada que apunta a mantenerse seca. Para el viernes (29 de mayo), la información aportada recoge 22°C de máxima y 17°C de mínima, con viento no especificado en los datos facilitados (aparece sin valor), y el estado del cielo no se detalla en el registro proporcionado.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 75% a 95%

75% a 95% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con un UV máximo de 8, conviene protegerse del sol (gafas, gorra y crema) si sales durante las horas centrales. Aunque las temperaturas son suaves, la horquilla entre 18°C y 22°C invita a llevar una para la franja de la mañana y la noche. Y como el viento del E sopla a 15 km/h, puede notarse en la costa: mejor optar por ropa cómoda y ajustar la elección de abrigo si sales temprano o al atardecer. No hace falta paraguas: la precipitación es del 0%.