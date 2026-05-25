La UTE de Medios Digitales de Ceuta ha querido trasladar públicamente su felicitación a la Agrupación Deportiva Ceuta por la extraordinaria temporada realizada y por el impacto positivo que el club está generando dentro y fuera de la ciudad.

Desde la entidad se destaca que el recorrido del conjunto caballa en LaLiga Hypermotion supone mucho más que un éxito deportivo: representa una oportunidad para proyectar la imagen de Ceuta a nivel nacional, reforzar el sentimiento de pertenencia y mostrar una ciudad dinámica, competitiva y con capacidad para situarse en el mapa del deporte profesional.

La UTE subraya que el crecimiento del club es también un escaparate para el tejido económico, social y mediático local, contribuyendo a que el nombre de Ceuta llegue cada jornada a miles de aficionados y seguidores en toda España.

Asimismo, se ha puesto en valor el trabajo desarrollado por jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva, empleados y afición, cuyo compromiso ha permitido consolidar un proyecto que ilusiona a toda la ciudad.

“La AD Ceuta se ha convertido en un símbolo de esfuerzo, ambición y orgullo colectivo. Esta temporada demuestra que Ceuta puede competir al máximo nivel y proyectar una imagen moderna y positiva”, señalan desde la UTE de Medios Digitales.

La entidad concluye deseando al club nuevos éxitos y reafirmando su apoyo para que el nombre de Ceuta continúe ganando visibilidad y prestigio a través del deporte.