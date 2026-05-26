El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa del servicio de guardia farmacéutica para este martes, 26 de mayo de 2026. En estas fechas, es importante disponer de la farmacia de referencia para cubrir necesidades de medicación cuando el resto de establecimientos no está en horario habitual.

Según los datos publicados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, no hay farmacias de guardia registradas para hoy en las zonas habituales ni para el turno nocturno. Aun así, conviene revisar la información oficial cuando se necesite atención farmacéutica, especialmente si se trata de un medicamento que no puede esperar.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para este turno.

Si necesitas un medicamento, te recomendamos acudir con la receta médica y, en la medida de lo posible, con la información completa del tratamiento (nombre del medicamento y dosis). Llevar la receta ayuda a agilizar la atención, algo especialmente relevante en horarios nocturnos o en situaciones urgentes.