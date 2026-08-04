AEMET prevé para Ceuta este martes 4 de agosto de 2026: cielo despejado, máxima 30°C, mínima 21°C y viento del oeste (O) a 30 km/h.

La sensación térmica llegará a 27°C. La humedad relativa oscilará entre 55% y 90%, la probabilidad de precipitación es del 0% y el índice UV máximo se sitúa en 9, por lo que se recomienda protección solar en las horas de mayor radiación.

Previsión para los próximos días

El miércoles 5 de agosto seguirá con cielos despejados, máxima 29°C y mínima 21°C; el viento persistirá del oeste (O) a 30 km/h.

El jueves 6 de agosto continuará la estabilidad: despejado, 29°C de máxima y 22°C de mínima. El viento aflojará a NO 10 km/h, lo que reducirá la sensación de brisa frente a los días anteriores.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 30°C

30°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (30 km/h)

O (30 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 90% (máxima) y 55% (mínima)

90% (máxima) y 55% (mínima) Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con UV 9 use protección solar (crema de alta protección, gorra o sombrero) y limite la exposición directa entre las horas de mayor radiación. El viento del oeste de 30 km/h puede levantar polvo y sentirse molesto: lleve una prenda ligera que corte la brisa y extreme la precaución con objetos sueltos y sombrillas. Si es sensible al calor, planifique actividades a primera hora de la mañana o al final de la tarde.