Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el lunes 3 de agosto de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
La Primitiva
06 · 16 · 28 · 33 · 38 · 45
Complementario: 08
Reintegro: 2
Joker: 2455378
Bonoloto
02 · 08 · 16 · 22 · 35 · 36
Complementario: 12
Reintegro: 9
EuroDreams
12 · 13 · 17 · 20 · 23 · 34
Número Sueño: 02
ONCE
Super 11
01, 03, 20, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 48, 54, 56, 60, 61, 65, 67, 71, 73, 82 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
212 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
46436 — Serie 043 — 500.000 € — Reintegros 4 / 6
Mi día de la ONCE
18 de abril de 1934 · número de la suerte 10
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.