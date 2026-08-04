Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta registra hoy, martes 4 de agosto de 2026, 3 farmacias de guardia.
La lista que sigue incluye direcciones y teléfonos para localizar la farmacia más cercana. Si piensas desplazarte fuera del horario habitual, llama antes al número indicado para confirmar disponibilidad. Lleva la receta médica, tu DNI o tarjeta sanitaria y anota cualquier alergia o medicación habitual (nombre y dosis) para agilizar la atención. Ten en cuenta que la atención nocturna puede tardar más; confirmar por teléfono ayuda a evitar desplazamientos innecesarios.
Zona Centro
- ZURITA C.B. (Centro) – Direccion: C/ BEATRIZ DE SILVA Nº 5 (JUNTO A PLAZA DE LOS REYES) – Teléfono: 956 51 23 41
Campo Exterior
- CRUZ BLASCO (Campo Exterior) – Direccion: c/ Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José) – Teléfono: 956 50 04 38
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – Direccion: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20
Comprueba siempre por teléfono antes de acudir y lleva la documentación y la receta preparada.