El tiempo en Ceuta para martes, 5 de mayo de 2026 viene marcado por una jornada estable, según los datos de la AEMET. La entrada de nubes altas acompañará durante gran parte del día, con temperaturas suaves para la época y un viento que puede notarse en la calle.

En concreto, la temperatura máxima alcanzará los 20°C y la mínima15°C

Previsión para los próximos días

. Lase mantiene en valores muy similares (de 20°C a 15°C), mientras que elcon una intensidad de. Para la lluvia, la previsión es clara:

De cara a miércoles 6 de mayo, la AEMET mantiene un escenario muy parecido: nubes altas de nuevo y 21°C como máxima, con una mínima de 15°C. El viento seguirá siendo del O, también en torno a 20 km/h, así que las condiciones serán agradables, pero con brisa.

El jueves 7 de mayo apunta a un cambio ligero en el tipo de nubosidad: de nubes altas se pasa a intervalos nubosos. La máxima se mantiene en 21°C, aunque la mínima baja a 14°C, y el viento queda prácticamente en calma: viento del C a 0 km/h. Para cerrar el periodo, el viernes 8 de mayo baja un poco la temperatura con 19°C de máxima y 15°C de mínima, con el dato de viento no especificado en la fuente facilitada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 20°C

20°C Temperatura mínima: 15°C

15°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: O, 20 km/h

O, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 75% (máx.) / 40% (mín.)

75% (máx.) / 40% (mín.) Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con 0% de lluvia, no hace falta paraguas, pero sí conviene tener en cuenta el índice UV 8: usa protección solar si vas a estar al aire libre. Por la mañana y al atardecer, con mínimas de 15°C, puede venir bien un abrigo ligero. Y como el viento del O sopla a 20 km/h, presta atención en paseos y terrazas: puede sentirse bastante.