Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha obtenido un laudo arbitral favorable que declara la nulidad de un preaviso de elecciones sindicales presentado por otra central sindical en la empresa Ecoceuta SL. La resolución arbitral frena de este modo el intento de promover elecciones de forma irregular y garantiza la estabilidad de la representación laboral vigente.

El laudo arbitral, emitido bajo el marco normativo del Real Decreto 1844/1994, estima íntegramente la reclamación presentada por CCOO frente al preaviso electoral formulado el pasado 7 de abril de 2026.

Mandato vigente y revocaciones inválidas

El núcleo de la resolución radica en la plena vigencia de la representación de los trabajadores elegida en junio de 2025. El árbitro ha ratificado que los delegados actuales ostentan la totalidad de sus facultades, ya que su mandato de cuatro años —establecido legalmente— se encuentra en curso.

La resolución destaca dos puntos clave:

Incumplimiento de la normativa: El sindicato que pretendía convocar los nuevos comicios intentó previamente revocar a los delegados actuales en dos ocasiones. Sin embargo, ambos intentos incumplieron los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores, recordando el laudo que cualquier votación para una revocación debe ser obligatoriamente secreta .

El sindicato que pretendía convocar los nuevos comicios intentó previamente revocar a los delegados actuales en dos ocasiones. Sin embargo, ambos intentos incumplieron los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores, recordando el laudo que cualquier votación para una revocación debe ser obligatoriamente . Plazos legales: Al no haberse tramitado ninguna revocación válida, y tras los intentos irregulares, el artículo 67.3 del Estatuto de los Trabajadores impide iniciar un nuevo proceso electoral hasta que transcurra un plazo mínimo de seis meses.

CCOO defiende la seguridad jurídica y los derechos de la plantilla

Desde CCOO de Ceuta han valorado muy positivamente este dictamen, subrayando que el laudo refuerza la seguridad jurídica necesaria en el ámbito laboral y protege los derechos democráticos de los trabajadores.

«Esta decisión garantiza que la representación de los trabajadores se mantenga conforme a los principios de legalidad y estabilidad. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto riguroso de las normas electorales en defensa de la plantilla», han manifestado fuentes de la organización sindical.

Con esta resolución, queda ratificada la legitimidad de los delegados de Ecoceuta SL elegidos en 2025, asegurando la continuidad de sus funciones sin interferencias que vulneren la legislación vigente.