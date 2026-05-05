El martes, 5 de mayo de 2026, la conexión marítima entre Ceuta y Algeciras mantiene un ritmo constante de salidas a lo largo de la jornada, con servicios operados por Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea.

En general, las travesías se cubren en 60 minutos en los trayectos tipo Fast Ferry y en 90 minutos en los servicios tipo Ferry, lo que permite planificar mejor los desplazamientos laborales y de ocio en el Estrecho.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras el martes 5 de mayo: primeras salidas a las 06:00 y la última a las 23:00, con opciones de 60 y 90 minutos según el tipo de buque.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En la dirección Algeciras hacia Ceuta, las salidas se inician a las 06:30 y finalizan a las 23:30, con servicios de 60 minutos y de 90 minutos según el tipo de buque.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para viajar con estos ferrys, conviene presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación, especialmente en horas de alta demanda.

Además, confirma el horario con la compañía, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje lista para agilizar el embarque.