El martes, 5 de mayo de 2026 la atención farmacéutica de guardia en Ceuta queda cubierta por tres farmacias, según la información facilitada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. Si necesitas medicación fuera del horario habitual o necesitas orientación para obtener tu tratamiento, estas son las opciones disponibles hoy.
La guardia se organiza por zonas y también incluye un turno nocturno que mantiene el servicio durante la franja de 23:00 a 09:00. A continuación, te detallamos direcciones, teléfonos y horarios para que puedas planificar tu visita con rapidez.
Zona Centro
- Partida (Centro ciudad) — Paseo del Revellín, nº 7. Teléfono: 956 51 28 11. Horario: 09:00 a 23:00. Tipo: Diurna centro ciudad.
Campo Exterior
- Lobato (Campo Exterior (Barriadas)) — Avda. Ejército Español, nº 10. Teléfono: 956 50 30 54. Horario: 09:00 a 23:00. Tipo: Diurna campo exterior.
Turno noche
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) — c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José). Teléfono: 956 50 04 20. Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente). Tipo: Nocturna.
Recomendación práctica: si acudes por la noche, ten a mano tu receta médica (y, si procede, la documentación que te haya facilitado tu centro de salud). Contar con la receta antes de entrar ayuda a agilizar la atención y a resolver el trámite con mayor rapidez.