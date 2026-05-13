La AEMET marca para miércoles, 13 de mayo de 2026 un día estable en Ceuta. Según los datos oficiales, el cielo se mantendrá poco nuboso y las temperaturas ofrecerán una jornada agradable, con 22°C como máxima y 15°C de mínima. La sensación térmica acompañará con valores muy similares: hasta 22°C y desde 16°C.

El viento sopla desde el oeste (O) con una intensidad de 15 km/h, lo que no apunta a problemas, pero sí conviene tenerlo en cuenta para quienes estén en la calle a lo largo del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en el 0%, y la humedad oscila entre 50% y 80%. Además, el índice UV máximo alcanzará 8, un valor que recomienda precaución frente al sol.

Previsión para los próximos días

De cara a jueves, 14 de mayo, la tendencia se mantiene bastante parecida: poco nuboso y temperaturas en el mismo rango, con 22°C de máxima y 16°C de mínima. También se repite el viento del oeste a 15 km/h, por lo que no se esperan grandes cambios en la sensación general respecto al día de hoy.

El viernes, 15 de mayo llega con mayor contraste: pasarán a intervalos nubosos con lluvia escasa. En paralelo, la temperatura bajará ligeramente, con 20°C como máxima y 16°C como mínima. Además, aumenta la fuerza del viento del oeste, hasta 35 km/h, así que conviene extremar la precaución si se realizan planes al aire libre. Para el sábado, 16 de mayo la información facilitada indica máxima 22°C, mínima 15°C, y viento con dato pendiente en la lista (aparece sin valor), por lo que en lo que sigue nos limitamos estrictamente a lo disponible.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 15°C

15°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (oeste) a 15 km/h

O (oeste) a 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 50% y 80%

entre 50% y 80% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con el UV máximo 8, lo más recomendable es protegerse del sol (sombrero/gorra y crema) y evitar exposiciones prolongadas en las horas centrales. Aunque las temperaturas no son bajas, la combinación de mínima de 15°C y sensación desde 16°C aconseja llevar una prenda ligera para la tarde-noche. El viento del oeste a 15 km/h no es fuerte, pero sí puede sentirse en zonas abiertas; y como la lluvia no está prevista (0%), no hace falta paraguas hoy.