La acusada reconoce haber retirado efectivo de la caja de la clínica entre 2012 y 2022. La pena de seis meses de prisión ha quedado en suspenso tras un acuerdo de conformidad.

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dictado sentencia condenatoria contra M.M.A.S., socia de la empresa Clave Dental, como autora de un delito de apropiación indebida. La procesada admitió los hechos ante el tribunal, lo que permitió alcanzar un acuerdo de conformidad que reduce la pena inicial y evita el ingreso en prisión.

Un «plan depredatorio» de diez años

Según los hechos probados, la condenada aprovechó su posición en la sociedad para llevar a cabo lo que la acusación describió como un «plan depredatorio». Entre los años 2012 y octubre de 2022, M.M.A.S. realizó constantes disposiciones de dinero en efectivo de la caja de la clínica Bucal Clinic, situada en la céntrica calle García.

El perjuicio económico causado a la sociedad, aunque no se ha precisado con exactitud en la cuantía final, ha sido fijado pericialmente en un rango de entre 400 y 50.000 euros.

Suspensión de la pena y absoluciones

Tras el reconocimiento de los hechos por parte de la acusada, el tribunal dictó una sentencia in voce con las siguientes condiciones:

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Pena principal: 6 meses de prisión.

6 meses de prisión. Suspensión: La ejecución de la pena queda suspendida por un periodo de dos años , a condición de que la condenada no vuelva a delinquir en ese tiempo.

La ejecución de la pena queda suspendida por un periodo de , a condición de que la condenada no vuelva a delinquir en ese tiempo. Firmeza: Al existir conformidad entre las partes, la sentencia es firme y no admite recurso.

Retirada de otros cargos

Cabe destacar que, inicialmente, la Fiscalía imputaba a la acusada delitos más graves, como administración desleal y falsedad documental, cargos que finalmente decayeron tras el acuerdo extrajudicial.

Asimismo, el proceso judicial ha concluido con la absolución de otras tres personas que figuraban originalmente como acusadas, entre ellas una dentista que ha quedado libre de toda responsabilidad respecto al delito de falsificación de documento público que se le atribuía.