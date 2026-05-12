La Ciudad Autónoma conmemora el primer año del histórico ascenso a Segunda División mientras el filial sella su clasificación para la fase de ascenso a Segunda RFEF.

El AD Ceuta atraviesa el momento más dulce de su historia moderna. Tal día como hoy, hace exactamente un año, el conjunto dirigido por José Juan Romero lograba la gesta: un ascenso a la División de Plata que ponía fin a 45 años de ausencia del fútbol ceutí en la élite profesional. Aquella victoria en Fuenlabrada (1-2) no solo cambió el destino del club, sino que inició una era de crecimiento institucional que hoy se refleja también en su cantera.

El «método Ceuta» llega al filial

La gestión de Luhay Hamido y la dirección deportiva de Edu Villegas ha demostrado que el éxito del primer equipo no es una casualidad, sino el resultado de una estructura sólida. La última alegría la ha dado el Ceuta B, que ha certificado su clasificación para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF.

Fiel a su estilo cercano y apasionado, el presidente Luhay Hamido no tardó en celebrar el hito de sus «cachorros» a través de sus redes sociales. Con un guiño a la mítica franquicia de la NBA, Hamido publicó un mensaje que ya es viral entre la afición blanquinegra: “Siempre AD Ceuta FC. Enhorabuena a mis cachorros. Playoff a 2 RFEF. Enhorabuena afición. Tenéis más playoff que los Boston Celtics”.

Esta felicitación no es solo una broma simpática; refleja la competitividad instaurada en todas las categorías del club. Bajo el mando de Romero, el primer equipo se ha convertido en un escaparate de talento donde jóvenes como Efe Aghama, Josema, Yeyo y Arick ya han debutado. El caso de Aghama destaca especialmente: tras llegar para el filial, su irrupción fue tan meteórica que fue traspasado al Cádiz por cerca de un millón de euros.

Un modelo rentable y ambicioso

El Ceuta ha conseguido algo inusual en el fútbol modesto: ser competitivo y, a la vez, generar beneficios en el mercado de fichajes. A los ingresos por Aghama se suman las operaciones de Sixtus (200.000 € tras su paso por Bélgica) y la sonada venta de Chris Uche al Getafe por medio millón de euros, una operación que mantiene al club expectante ante una posible venta millonaria al Crystal Palace.

Un año del delirio en Fuenlabrada

Mientras el futuro se construye con la cantera, la afición sigue recordando con emoción lo ocurrido el 11 de mayo de 2025. Aquella mañana en el Estadio Fernando Torres, los goles de Yago Cantero y el agónico cabezazo de Víctor Corral en el minuto 86 desataron la locura en los 500 ceutíes desplazados y en toda la Ciudad Autónoma.

«No hay fórmula mágica, sino mucho amor por lo que hacemos y mucho trabajo», confesaba Hamido, quien esta semana celebra también sus 10 años de mandato. Una década que ha transformado a un club que navegaba en Tercera RFEF en una entidad consolidada en el fútbol profesional español. El Ceuta no fue un ave de paso; ha llegado para quedarse.