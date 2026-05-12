La cifra de migrantes fallecidos en lo que va de año asciende a 18 tras el hallazgo de dos varones con traje de neopreno en la mañana de este lunes.

CEUTA – La presión migratoria en la costa de Ceuta vuelve a dejar una jornada trágica. Según informa el diario El Pueblo de Ceuta, la Guardia Civil ha recuperado este lunes los cadáveres de dos personas en las inmediaciones del Recinto, elevando a 18 el número de víctimas mortales registradas en el litoral de la ciudad autónoma en lo que llevamos de 2026.

El hallazgo

El aviso se produjo alrededor de las 11:45 horas. Al lugar se desplazaron efectivos del Servicio Marítimo y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Según los datos facilitados por la Comandancia:

Primer cuerpo: Fue localizado flotando en el mar.

Fue localizado flotando en el mar. Segundo cuerpo: Había sido arrastrado por la corriente hasta la orilla.

Había sido arrastrado por la corriente hasta la orilla. Equipamiento: Ambos fallecidos portaban trajes de neopreno, una indumentaria habitual entre quienes intentan cruzar a nado los espigones fronterizos.

Procedimiento e identificación

Por el momento, no se ha podido determinar la edad ni el origen de las víctimas. Los cuerpos han sido trasladados a la base del Servicio Marítimo para su posterior conducción al Instituto de Medicina Legal. Allí se realizarán las autopsias pertinentes para confirmar las causas del fallecimiento y proceder a las labores de identificación, con el fin de poder notificar a sus familias.

Una tendencia alarmante

La situación en las costas de Ceuta sigue siendo crítica. Tras un 2025 que marcó un récord histórico con 46 migrantes fallecidos, este inicio de 2026 mantiene una tendencia preocupante. Las autoridades locales y las organizaciones humanitarias continúan alertando sobre la peligrosidad de estas rutas marítimas, especialmente en intentos de entrada a nado que, en demasiadas ocasiones, terminan en tragedia.