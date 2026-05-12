La empresa municipal de limpieza de Ceuta publica las bases para consolidar su plantilla técnica mediante el sistema de oposición libre, con procesos selectivos previstos para este verano.

CEUTA – El mercado laboral de la Ciudad Autónoma recibe un importante impulso con la apertura de nuevas oportunidades en el sector público. Según adelanta El Faro de Ceuta, la sociedad mercantil Servilimpce ha formalizado a través del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) las bases que regirán la cobertura de diversas vacantes estratégicas para la gestión de la limpieza viaria y los residuos.

Foco en el personal técnico: tres plazas de mecánico

Una de las convocatorias más destacadas es la de mecánico, para la cual se han habilitado tres plazas de personal laboral fijo (dos por cupo general y una reservada para personas con discapacidad). Los aspirantes, que deben contar con una titulación de FP de Grado Medio en electromecánica o similar, se enfrentarán a una fase única de oposición con dos ejercicios:

Examen teórico: Un test de 100 preguntas sobre legislación y mecánica. Prueba práctica: Resolución de 40 supuestos técnicos.

Aquellos que aprueben pero no obtengan plaza pasarán a una bolsa de trabajo con una vigencia de tres años, destinada a cubrir necesidades temporales de la empresa.

Administración y alta responsabilidad

La oferta de empleo para este 2026 no se limita al taller. Servilimpce busca reforzar su estructura administrativa y de gestión con los siguientes perfiles:

Administrativos: 2 plazas de Oficial de Primera y 2 de Auxiliar Administrativo.

2 plazas de Oficial de Primera y 2 de Auxiliar Administrativo. Jefaturas de departamento: Se busca un Jefe para el área Económico-Financiera (Grado en Economía o ADE) y un Jefe de Sección para Prevención de Riesgos Laborales.

Calendario y presentación de instancias

El plazo para inscribirse en estos procesos es de 20 días naturales a partir del día siguiente a su publicación oficial. Los interesados pueden tramitar su solicitud de forma presencial en el registro de Servilimpce (Muelle de Poniente) o mediante la sede electrónica de la Ciudad Autónoma.

PUBLICIDAD

Se espera que el grueso de las pruebas selectivas se desarrolle entre los meses de junio y septiembre de 2026, bajo la supervisión de un tribunal calificador que velará por los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.