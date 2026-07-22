El tiempo en Ceuta para este miércoles, 22 de julio de 2026, viene marcado por la estabilidad: cielo despejado y un calor que alcanza 38°C de máxima. Así lo reflejan los datos de la AEMET, que sitúan también la temperatura mínima en 24°C. La jornada se completa con una sensación térmica que puede llegar a 32°C en las horas más cálidas.

En el ambiente, la humedad relativa oscila entre 30% y 75%, mientras que el viento sopla desde el SE (sureste) con una velocidad de 10 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, y el índice UV alcanza un nivel alto, con 10, lo que hace especialmente recomendable extremar la protección solar.

Previsión para los próximos días

De cara a jueves, 23 de julio, la AEMET prevé una ligera bajada de temperaturas: se esperan 35°C como máxima y 21°C como mínima. El cielo se mantendrá en general con poca nubosidad y el viento cambia a O, soplando alrededor de 20 km/h, con lo que la sensación térmica podría variar a lo largo del día.

El viernes, 24 de julio continúa la tendencia estable, con máximas más moderadas para la época: 27°C y 22°C de mínima. Persistirá el poco nuboso y el viento del O volverá a ganar protagonismo, hasta 30 km/h. Para el sábado, 25 de julio, la información disponible indica 27°C de máxima y 20°C de mínima, con viento sin cuantía indicada en la fuente, por lo que conviene seguir las actualizaciones si vas a planificar actividades al aire libre.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 38°C

38°C Temperatura mínima: 24°C

24°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: SE, 10 km/h

SE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 75% y 30%

entre 75% y 30% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un índice UV de 10, es clave protegerse del sol: busca sombra, usa gorra y aplica crema con protección alta, especialmente en las horas centrales. Aunque el viento es moderado, el calor puede sentirse más por la sensación térmica, así que hidrátate con frecuencia. No se esperan lluvias (0%), pero, al haber humedad variable, conviene ajustar la ropa a lo largo del día y salir con precaución si vas a permanecer mucho tiempo al aire libre.