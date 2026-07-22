Si necesitas una farmacia de guardia en Ceuta, consulta el servicio disponible para el miércoles, 22 de julio de 2026. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica la información de guardias para que los vecinos puedan localizar el punto de atención cuando lo requieren, especialmente fuera del horario habitual.
Para este día, el total de farmacias de guardia registrado es 0. Aun así, es importante revisar las zonas y turnos que se publican, ya que organizan la información por áreas de la ciudad y por el turno nocturno.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada para este turno.
Recomendación práctica: si buscas atención farmacéutica y dispones de receta médica, llévala contigo para agilizar la tramitación. En cualquier horario, y especialmente si necesitas tratamiento por la noche o fuera del horario habitual, contar con la documentación y la información del medicamento puede ayudar a que el proceso sea más rápido.