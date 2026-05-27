El tiempo en Ceuta para este miércoles 27 de mayo de 2026 llega con una previsión estable basada en datos de la AEMET: cielo poco nuboso y temperaturas sin grandes sobresaltos. La jornada arrancará con mínimas de 18°C y evolucionará hasta una máxima de 22°C, manteniendo una sensación térmica muy similar (de 22°C y 18°C).

Además, el viento será un factor a tener en cuenta: del Este con una velocidad de 15 km/h. La probabilidad de precipitación es 0%, por lo que, en principio, no se esperan lluvias. En cuanto a la humedad, se moverá entre un mínimo del 75% y un máximo del 95%, mientras que el índice UV alcanzará un 8, nivel alto para exponerse al sol.

Previsión para los próximos días

De cara a jueves (28 de mayo), la AEMET mantiene un panorama muy parecido: despejado, con 23°C de máxima y 18°C de mínima. El viento del Este seguirá presente, aunque más suave que hoy, con 10 km/h, y sin cambios en la idea de tiempo seco, ya que no se indica precipitación.

El viernes (29 de mayo) continuaría en la misma línea: poco nuboso y temperaturas prácticamente planas, con 23°C y 17°C. El viento vuelve a marcar 10 km/h del Este, favoreciendo una sensación general de estabilidad. Para el sábado (30 de mayo), la AEMET refleja máximas de 23°C y mínimas de 17°C, aunque en la información facilitada no se indica con claridad el estado del cielo ni la velocidad del viento.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E (15 km/h)

E (15 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 75% a 95%

75% a 95% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con un UV máximo de 8, conviene protegerse del sol (gafas, crema y evitar las horas centrales si puedes). Aunque las temperaturas son templadas, la humedad alta y el viento del Este pueden hacer que la sensación se note fresca en momentos concretos: lleva abrigo ligero si vas a estar fuera. Como la precipitación es 0%, no es necesario paraguas, pero sí estar atento a la brisa.