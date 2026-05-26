El presidente de la Ciudad Autónoma traslada sus mejores deseos a la comunidad musulmana y destaca los valores de solidaridad, fraternidad y el apoyo a los más vulnerables en esta festividad.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha enviado un mensaje oficial de felicitación a la comunidad musulmana con motivo de la celebración de la Fiesta del Sacrificio (Aid al-Adha). El jefe del Ejecutivo local ha calificado esta festividad como una cita «muy importante y de una significación muy relevante» para el conjunto de la sociedad ceutí.

En su discurso, Vivas ha querido poner el foco tanto en el calado espiritual de la pascua como en su arraigo social, definiéndola como “una invitación a la oración y al encuentro con uno mismo y con los demás”, además de un momento íntimo para el recuerdo de los seres queridos ausentes.

Solidaridad con los más vulnerables

El presidente autonómico ha hecho especial hincapié en la dimensión caritativa y humana que caracteriza a estas fechas, recordando que la festividad es una oportunidad idónea para la cohesión social:

Apoyo social: El líder del Gobierno ceutí ha señalado que la fiesta es una llamada directa a «compartir, especialmente con aquellas personas que más lo necesitan: con quienes sufren, con los más débiles y con los más vulnerables».

El líder del Gobierno ceutí ha señalado que la fiesta es una llamada directa a «compartir, especialmente con aquellas personas que más lo necesitan: con quienes sufren, con los más débiles y con los más vulnerables». Pilares fundamentales: Ha ensalzado valores universales esenciales como «la familia, la amistad, la generosidad, el cariño y la fraternidad», apelando firmemente a un «amor que todo lo puede y todo lo alcanza, que no tiene barreras».

Ceuta, tierra de diversidad y encuentro

Uno de los puntos clave del mensaje institucional ha sido la defensa del modelo social de la ciudad autónoma. Juan Vivas ha aplaudido con orgullo el ejemplo de respeto multicultural que se respira en las calles de la localidad.

«Ceuta es una tierra de diversidad y de encuentro en la que el respeto y la convivencia se constituyen en una manera de ser y de vivir; de vivir en paz y armonía, juntos y unidos», ha manifestado el presidente.

Para concluir su mensaje de felicitación, el presidente de la Ciudad ha querido hablar «de corazón y en nombre de todos los ceutíes», desbancando sus mejores deseos de «salud y bienestar para todos» los hogares que celebran esta importante festividad.