El sindicato critica la gestión de la empresa municipal de Ceuta, señalando una «deficiente planificación» por parte de la Gerencia al mantener sustitutos tras reincorporarse los titulares.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha encendido las alarmas sobre la gestión de personal que se está llevando a cabo en la empresa municipal Servilimpce, en Ceuta. La organización sindical ha manifestado públicamente su profunda preocupación por la organización interna y la distribución de funciones, calificando de «incomprensible» que actualmente la entidad cuente con más capataces que necesidades reales de servicio.

Un excedente de mandos tras las sustituciones

Según explica el sindicato, el origen de esta situación se remonta a la creación de una bolsa de 15 capataces, cuyo objetivo inicial era cubrir de forma temporal las bajas y ausencias del personal de mando. Sin embargo, CCOO asegura que, una vez que los titulares se han reincorporado a sus puestos, la empresa ha optado por mantener a los sustitutos en funciones de capataz.

A juicio de la organización, esta continuidad se está justificando mediante la asignación de tareas que «carecen de una necesidad real» dentro de la operativa diaria, provocando una sobreestructura de mandos intermedios.

Funciones cuestionadas y duplicidades en el servicio

El sindicato ha puesto el foco en las labores asignadas a este personal, señalando que muchas de ellas no justifican un puesto de tal responsabilidad:

Tareas duplicadas: CCOO cuestiona que los capataces se dediquen a comprobar si los vehículos regresan con el depósito lleno o a supervisar la limpieza de las cabinas, argumentando que estas funciones corresponden directamente al conductor responsable del vehículo.

CCOO cuestiona que los capataces se dediquen a comprobar si los vehículos regresan con el depósito lleno o a supervisar la limpieza de las cabinas, argumentando que estas funciones corresponden directamente al del vehículo. Coincidencia de mandos: Se denuncia la coincidencia de varios capataces en un mismo punto o dependencia municipal (como playas o cuartillos) de forma simultánea, sin que exista una justificación proporcional por la carga de trabajo.

«Esta situación evidencia una deficiente planificación de recursos humanos y una utilización ineficaz del dinero público, alejándose de las verdaderas necesidades del servicio», apuntan desde el sindicato.

Exigencia de una revisión urgente al Gerente

Para CCOO, la responsabilidad de estas decisiones organizativas recae directamente sobre el gerente de la empresa, como máximo encargado de dirigir y coordinar los recursos humanos y la gestión interna de los servicios.

Por este motivo, el sindicato ha solicitado formalmente a la dirección de Servilimpce una revisión urgente de la estructura actual. Reclaman que se apliquen criterios de necesidad real, eficiencia y transparencia, insistiendo en que el objetivo prioritario debe ser optimizar los recursos públicos y garantizar una estructura ajustada a la realidad del servicio que se presta a la ciudadanía.