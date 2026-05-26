El certamen introduce tres categorías por edades, celebrará su gran gala en el Parque Marítimo el 26 de junio y exigirá el empadronamiento en la ciudad.

Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de África ya calientan motores. El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) ha publicado este martes las bases reguladoras para el tradicional certamen de elección de las Reinas de las Fiestas Patronales y la Feria de Ceuta 2026. Organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, el concurso cuenta con un presupuesto total de 3.800 euros destinados a los premios y busca, más allá de la estética, mantener vivas las costumbres locales y fomentar la participación ciudadana.

Categorías y requisitos: ¿Quién puede presentarse?

El certamen se ha estructurado en tres categorías para garantizar una representación generacional amplia. Las aspirantes podrán presentarse de forma libre o en representación de sus respectivas Asociaciones de Vecinos.

Los grupos de edad establecidos son los siguientes:

Reina Infantil: de 8 a 11 años cumplidos antes del 15 de junio de 2026.

de 8 a 11 años cumplidos antes del 15 de junio de 2026. Reina Juvenil: de 12 a 15 años cumplidos antes de la misma fecha.

de 12 a 15 años cumplidos antes de la misma fecha. Reina: de 16 a 20 años cumplidos antes del 15 de junio de 2026.

Requisito indispensable: Todas las candidatas deben estar obligatoriamente empadronadas en Ceuta. Para formalizar la inscripción, se deberá aportar fotocopia del DNI y, en el caso de las menores de edad, la correspondiente autorización de sus padres o tutores legales.

Así se repartirán los 3.800 euros en premios

La dotación económica de este año es uno de los grandes alicientes del concurso, distribuyéndose no solo entre las máximas representantes sino también entre sus cortes de honor:

Categoría Premio para la Reina Damas de Honor (Dos por categoría) Obsequios adicionales Reina 1.000 € 200 € (cada una) Banda y corona Juvenil 800 € 200 € (cada una) Banda y corona Infantil 600 € 200 € (cada una) Banda, corona y placa conmemorativa

Nota: La organización entregará flores a todas las participantes en reconocimiento a su implicación.

Fechas clave y la gran noche en el Parque Marítimo

El camino hacia la corona tiene unos plazos muy estrictos que las interesadas deben apuntar en su calendario:

Cierre de inscripciones: El plazo oficial finaliza el 15 de junio a las 13:00 horas. Ensayos obligatorios: Se desarrollarán los días 24 y 25 de junio en el propio recinto para coordinar pases y coreografías. La Gran Gala de Elección: Tendrá lugar el viernes 26 de junio a las 21:30 horas en el emblemático Parque Marítimo del Mediterráneo.

El sistema de votación será mediante concurrencia competitiva. El jurado estará compuesto por profesionales del ámbito del arte, la moda, la estética, la fotografía y la peluquería. Durante el evento, las categorías Infantil y Juvenil desfilarán con ropa casual y traje de flamenca, mientras que la categoría Reina lo hará con traje de fiesta y de flamenca. En caso de empate, se repetirá el último pase.

Compromiso institucional y el tradicional traje rociero blanco

La corona no solo otorga el título, sino también una agenda de responsabilidades. Las ganadoras y sus damas asumirán el compromiso de asistir a todos los actos oficiales programados por la Unidad Administrativa de Fiestas durante las Fiestas Patronales.

Además, las bases recogen una norma tradicional ineludible: las reinas elegidas deberán lucir obligatoriamente un traje rociero blanco para participar en la Gran Cabalgata de la feria. El incumplimiento de estas obligaciones o la ausencia injustificada a los eventos programados conllevaría la pérdida automática del cargo y de los derechos adquiridos.