Miércoles, 27 de mayo de 2026. La conexión marítima entre Ceuta y Algeciras mantiene una intensa actividad durante toda la jornada, con salidas programadas para facilitar los desplazamientos de residentes y viajeros del Estrecho. En este servicio operan Baleària, DFDS y Naviera Armas, con travesías de duración entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Para que planifiques bien tu viaje, a continuación tienes los horarios completos de ida y vuelta de este día, con los principales buques y la franja de salidas más temprana a la más tardía en cada dirección.

Ruta Ceuta – Algeciras

Este miércoles hay un total de 19 salidas desde Ceuta hacia Algeciras, con la primera a las 06:00 y la última a las 23:00, operadas por Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En la dirección Algeciras hacia Ceuta, la jornada suma 20 salidas, desde las 06:30 hasta las 23:30, con presencia de Baleària, DFDS y Naviera Armas durante todo el día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para viajar con más tranquilidad, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y revisa que tu salida coincida con la franja programada. Si viajas con vehículo o necesitas gestiones específicas, contempla más tiempo.

Además, confirma el horario con tu compañía, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje en regla para evitar contratiempos el día de la travesía.