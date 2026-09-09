Miércoles, 9 de septiembre de 2026. En Ceuta se espera cielo despejado, máxima 27°C, mínima 22°C, viento del O a 25 km/h y probabilidad de lluvia 0%, según datos municipales y AEMET.

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Según los boletines de AEMET y datos municipales públicos, la jornada combina temperaturas suaves con episodios de nubosidad y lluvia en varias zonas. Las máximas van de 22°C en Bilbao a 35°C en Sevilla; los mínimos se sitúan entre 14°C y 24°C. El viento variará desde brisas en puntos costeros hasta rachas más marcadas en determinadas capitales. El contraste territorial es claro: norte y litoral mediterráneo con inestabilidad; Ceuta y Canarias, más estables.

Norte peninsular

Bilbao: máxima 22°C y mínima 14°C, muy nuboso con lluvia y viento del N a 15 km/h; probabilidad de precipitación 100% (AEMET). Coruña, A: poco nuboso, 23°C de máxima y 17°C de mínima, viento del NE a 15 km/h y probabilidad de lluvia 5%.

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Centro peninsular

Madrid: máxima 26°C y mínima 14°C, nuboso con lluvia escasa, viento del NE a 20 km/h y probabilidad de precipitación 95% (AEMET). Zaragoza: máxima 27°C y mínima 16°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del NO a 35 km/h y probabilidad de lluvia 60%.

Sur peninsular

Sevilla: mínima 21°C y máxima 35°C, intervalos nubosos, viento del O a 10 km/h y probabilidad de lluvia 20%. Ceuta mantiene condiciones estables (27°C/22°C, despejado, viento O 25 km/h y probabilidad de lluvia 0%).

Mediterráneo

Barcelona: máxima 29°C y mínima 20°C, cubierto con lluvia, viento del SE a 5 km/h y probabilidad de lluvia 100% (AEMET). València: máxima 31°C y mínima 18°C, intervalos nubosos con lluvia, viento del N a 5 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

Islas Baleares

Palma: máxima 32°C y mínima 21°C, muy nuboso con lluvia, viento del NE a 35 km/h y probabilidad de lluvia 100% (AEMET).

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: poco nuboso, máxima 28°C y mínima 24°C, viento del N a 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Recomendaciones

En el norte, litoral mediterráneo y Baleares la probabilidad de lluvia es muy alta en varias capitales (100% en algunas estaciones); consulte avisos locales.

En Madrid la probabilidad es del 95%; en Zaragoza también hay riesgo de precipitaciones y rachas de viento del NO.

Para Ceuta y Las Palmas el pronóstico indica riesgo de lluvia 0%, pero considere la intensidad del viento (O 25 km/h en Ceuta; N 20 km/h en Gran Canaria).

AEMET recomienda consultar la evolución horaria y los avisos vigentes antes de planificar desplazamientos.

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