Este sábado 9 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por las previsiones de la AEMET. La jornada se presenta con intervalos nubosos con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100%, de modo que conviene planificar la salida pensando en los chaparrones y en los cambios de cielo.

En el termómetro, la temperatura máxima alcanzará 21°C y la mínima se quedará en 15°C. La sensación térmica irá de 22°C como máximo a 15°C como mínimo. Además, el viento del SO soplará con fuerza moderada, hasta 25 km/h, lo que puede hacer que el ambiente se note más fresco y con cierta incomodidad, sobre todo por la mañana.

Previsión para los próximos días

De cara al domingo 10 de mayo, la AEMET mantiene un escenario parecido: muy nuboso con lluvia escasa. Las temperaturas se sostienen en valores similares, con máxima de 21°C y mínima de 16°C, mientras el viento cambia a O (20 km/h), más moderado que hoy.

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El lunes 11 de mayo continúa con un tiempo dominante de nubes: nuboso y viento NO a 15 km/h, con máximas de 21°C y mínimas de 16°C. Para el martes 12 de mayo, la AEMET indica máxima de 20°C y mínima de 16°C, pero en el parte facilitado no se especifica el estado del cielo ni la velocidad del viento, por lo que conviene estar atento a la actualización de la previsión.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 21°C

21°C Temperatura mínima: 15°C

15°C Estado del cielo: Intervalos nubosos con lluvia

Intervalos nubosos con lluvia Viento: SO, 25 km/h

SO, 25 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad: máxima 95% y mínima 55%

máxima 95% y mínima 55% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con lluvia muy probable y viento del SO a 25 km/h, es recomendable llevar paraguas o impermeable y asegurar bien la ropa o complementos si vas a la calle. Aunque el UV máximo será de 6 (nivel moderado-alto), no conviene descuidar la protección si hay claros puntuales: crema y gafas de sol pueden ayudar. Y por la combinación de temperaturas entre 15°C y 21°C, mejor un abrigo ligero, especialmente por la mañana y con el viento.