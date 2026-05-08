CEUTA | Con la permanencia en Segunda División sellada con un «cum laude», la dirección deportiva de la AD Ceuta, encabezada por Edu Villegas, ya trabaja en el futuro. El objetivo prioritario es claro: asegurar la continuidad de Guille Vallejo, el guardián que se ha convertido en el auténtico «muro del Murube».

El club caballa le ha puesto sobre la mesa una propuesta de renovación por dos temporadas, lo que vincularía al portero burgalés con la entidad hasta 2028.

Un cerrojo de garantías

La temporada de Vallejo está siendo, según los expertos, la mejor de su carrera. Sus números avalan el esfuerzo del club por retenerlo:

Titular indiscutible: 30 partidos jugados (2.700 minutos).

30 partidos jugados (2.700 minutos). Efectividad: 93 paradas totales, con un promedio de 3,1 intervenciones clave por encuentro .

93 paradas totales, con un promedio de . Hito a la vista: El próximo partido que dispute será su encuentro número 50 defendiendo la camiseta del Ceuta.

Sus actuaciones recientes ante equipos de peso como el Racing de Santander y el Sporting de Gijón han sido determinantes para alcanzar los 54 puntos que garantizan la salvación y mantienen viva una remota esperanza de playoff.

El «Caso Koné» y el baile de delanteros

No todo son certezas en las oficinas del Murube. Mientras se negocia con Vallejo, otros frentes permanecen abiertos:

Kialy Koné: Aunque tiene una oferta por dos años, el marfileño aún no ha respondido. Su gran campaña (2 goles y 4 asistencias) ha despertado el interés de clubes como el Granada, lo que complica seriamente su continuidad. Éxodo de cedidos: El presidente Luhay Hamido ya lo advirtió: «Nunca te enamores de un cedido». El equipo perderá piezas clave: Marc Domènech (vuelve al Mallorca) y Marcos Fernández (regresa al Espanyol tras anotar 12 goles). Fichajes en el horizonte: Suenan nombres como Carlos Fernández (Real Sociedad, cedido en el Mirandés) para paliar la falta de delanteros puros.

«Nadie apostaba por nosotros en la tercera jornada. Ya nos daban por descendidos. Y ya ven ahora», comenta con orgullo el presidente Hamido sobre la metamorfosis de un equipo que se ha convertido en el escaparate perfecto de la categoría.

Con las salidas ya confirmadas de Youness al Oviedo y Rubén Díez al Zaragoza, el Ceuta busca que su columna vertebral, empezando por la portería, no se desmorone ante el éxito alcanzado.