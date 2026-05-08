La gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad autónoma atraviesa un momento crítico tras la reciente reprobación del Pleno de la Asamblea. Según ha informado el diario El Pueblo de Ceuta, el líder de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha remitido una carta al presidente Juan Vivas exigiendo que se tomen medidas políticas drásticas para corregir las «deficiencias evidentes» del servicio.

El fracaso de la gestión privada

Mustafa sostiene que la reprobación del pasado 29 de abril no debe quedar en un mero gesto simbólico, sino que exige una «traducción política» inmediata. Para el líder localista, el problema no reside solo en la empresa adjudicataria actual —que tomó el relevo en agosto de 2025—, sino en el propio modelo de gestión privada.

Desde Ceuta Ya! argumentan que los servicios esenciales no pueden estar supeditados a la lógica de la rentabilidad económica. «Los servicios deben ser gestionados de manera directa por la Administración Pública, sin la intermediación de compañías que tengan el lucro como principal objetivo», afirma Mustafa en el escrito difundido por el medio citado.

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Puntos clave de la reclamación:

Rescisión del contrato: Se solicita finalizar el vínculo con la empresa actual debido a la persistencia de las quejas y la baja calidad de la prestación.

Se solicita finalizar el vínculo con la empresa actual debido a la persistencia de las quejas y la baja calidad de la prestación. Mejora laboral: El cambio de modelo debe implicar, necesariamente, una mejora en las condiciones de las trabajadoras del sector.

El cambio de modelo debe implicar, necesariamente, una mejora en las condiciones de las trabajadoras del sector. Cumplimiento de acuerdos: Mustafa recuerda que la Asamblea ya aprobó en octubre de 2023 avanzar hacia la municipalización del servicio, un compromiso que aún no se ha materializado.

Prioridad: La tercera edad

El líder localista ha sido contundente al señalar que la protección a nuestros mayores está en un «estado incipiente» en Ceuta. Según su argumentación, convertir este servicio en universal y de calidad es incompatible con lo que define como la «avaricia de las empresas privadas».

Por todo ello, Mustafa ha instado al presidente Vivas a ser «consecuente» con el mandato del pueblo expresado en la Asamblea y a activar los mecanismos necesarios para que la Ciudad asuma la gestión directa de la Ayuda a Domicilio, priorizando el bienestar de los usuarios sobre cualquier beneficio empresarial.