Tras un proceso intenso y complejo, la empresa municipal Amgevicesa ha formalizado este jueves su nuevo convenio colectivo. Según adelanta el diario El Pueblo de Ceuta, la firma se produjo el 6 de mayo en el seno de la Mesa Negociadora, poniendo fin a meses de «arduo trabajo» y desbloqueando un documento que llevaba pendiente desde finales del año pasado.

Un proceso de consenso y adaptación

El camino hacia este acuerdo no ha sido sencillo. El texto original fue rechazado por el Consejo de Administración el pasado 18 de noviembre, lo que obligó a constituir comisiones de trabajo específicas. En ellas, tanto la dirección como los sindicatos han trabajado codo con codo para ajustar el articulado a las directrices de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma.

En la negociación han participado las fuerzas sindicales de CCOO, UGT, CSIF y CGT, logrando un texto que, según la empresa, es «viable y beneficioso» para todos los trabajadores.

Claves del nuevo convenio

El documento, que regulará las condiciones de la plantilla de la empresa municipal, destaca por los siguientes puntos:

Vigencia: Tendrá una duración de tres años .

Tendrá una duración de . Mejoras sociales: Incorpora avances significativos en aspectos sociales y condiciones laborales.

Incorpora avances significativos en aspectos sociales y condiciones laborales. Seguridad jurídica: El texto cuenta con el visto bueno de los servicios técnicos, garantizando su estabilidad a largo plazo.

Reconocimiento al esfuerzo sindical

El presidente del Consejo de Administración de Amgevicesa, Rafael Martínez Peñalver, ha querido agradecer públicamente la «absoluta disposición» de los representantes sindicales durante estos meses de laboriosas reuniones. Peñalver destacó que el esfuerzo colectivo ha permitido alcanzar un acuerdo que equilibra la sostenibilidad de la empresa con el bienestar de sus empleados y empleadas.

Con esta firma, Amgevicesa cierra un capítulo de incertidumbre laboral y dota a su plantilla de un marco regulador moderno y adaptado a las necesidades actuales.