La actividad sísmica no da tregua en la ciudad autónoma. Por segunda jornada consecutiva, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado una serie de movimientos telúricos al este de Ceuta durante la madrugada de este jueves, 7 de mayo de 2026. Según ha adelantado El Faro de Ceuta, se trata de una secuencia de baja intensidad pero concentrada en un corto periodo de tiempo.

Cronología de la madrugada sísmica

Los registros oficiales detallan tres eventos principales localizados en el área marítima:

06:45 horas: El primer temblor marcó una magnitud de 1,8 mbLg a una profundidad de 0,0 kilómetros. 07:13 horas: Fue el movimiento más significativo de la mañana, alcanzando una magnitud de 2,2 mbLg y una intensidad de nivel II. Fue percibido de forma muy leve por ciudadanos en reposo. 07:18 horas: Apenas cinco minutos después, se cerró la serie con un sismo de 1,7 mbLg a 9 kilómetros de profundidad.

Un fenómeno dentro de la «normalidad geológica»

A pesar de la inquietud que pueda generar la repetición de estos eventos —sumados a los cinco registrados el pasado miércoles—, los expertos piden serenidad. El geólogo Francisco Pereila Molina, de la asociación Septem Nostra, ha señalado que estos movimientos entran dentro de la actividad tectónica habitual del Estrecho de Gibraltar y no deberían causar alarma social.

Dato Clave Detalle Zona del epicentro Área marítima «E CEUTA.CE» Rango de magnitudes Entre 1,7 y 2,2 mbLg Frecuencia 8 sismos en menos de 48 horas

Respuesta institucional y prevención

Ante la persistencia de los temblores, la Consejería de Presidencia y Gobernación mantiene activo el seguimiento a través del Plan Territorial de Emergencias (PLATERCE). Las autoridades locales han mantenido reuniones desde primera hora para asegurar el control total de la situación.

Desde Protección Civil se recuerda la importancia de mantener la calma y seguir exclusivamente los canales oficiales. Aunque los sismos son de baja magnitud, se recomienda a la población estar familiarizada con los protocolos de actuación (qué hacer antes, durante y después de un temblor) como medida preventiva fundamental para la seguridad ciudadana.