Las farmacias de guardia en Ceuta para este sábado, 9 de mayo de 2026 ya están disponibles para los vecinos. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta facilita la información del servicio, para que puedas localizar la farmacia que permanecerá abierta y resolver tus necesidades de medicación con la mayor rapidez posible.
Hoy son 2 las farmacias de guardia registradas en Ceuta dentro de los turnos correspondientes. A continuación te detallamos por zonas sus horarios, dirección y teléfono, de manera que puedas planificar la visita y evitar esperas.
Zona Centro
- Nieto (Centro ciudad) – Dirección: c/. Real, nº 39 – Teléfono: 856 20 85 17 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna centro ciudad
Campo Exterior
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) – Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna campo exterior
Turno noche
No hay farmacias de guardia registradas para el turno nocturno / 24 horas en la información facilitada para hoy.
Recomendación práctica: si necesitas medicación, acude con tu receta médica o la documentación necesaria, especialmente si te desplazas en horarios nocturnos o de menor actividad. Así agilizarás la atención y facilitarás el trámite en la farmacia de guardia.