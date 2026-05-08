El litoral ceutí se prepara para el inicio oficial de la temporada estival. Según recoge El Pueblo de Ceuta, la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha intensificado los trabajos en todos los arenales con un objetivo claro: que el próximo viernes, 15 de mayo, todo esté listo para recibir a los primeros bañistas.

Regeneración de arena y mejores accesos

Bajo la supervisión del consejero Alejandro Ramírez, diversos servicios municipales como las Brigadas Verdes y Obimace trabajan a contrarreloj. En las playas de La Ribera y El Chorrillo, las labores de regeneración de arena están a punto de concluir, mientras que en el resto del litoral se avanza en la instalación de elementos clave:

Comodidad: Colocación de sombrillas, pérgolas y pasarelas de madera.

Colocación de sombrillas, pérgolas y pasarelas de madera. Mantenimiento: Pintura de mobiliario urbano y acondicionamiento de accesos.

Pintura de mobiliario urbano y acondicionamiento de accesos. Deporte: Habilitación de pistas de balonmano en La Ribera y de voleibol en El Chorrillo.

Un verano con Bandera Azul y conciencia ambiental

Este despliegue coincide con la reciente renovación de las Banderas Azules, un sello que garantiza la calidad del agua y de los servicios. Alejandro Ramírez ha subrayado que este reconocimiento es fruto del esfuerzo anual y una garantía para los usuarios que buscan excelencia en las playas locales.

Además, la temporada no solo traerá mejoras físicas. La Ciudad tiene previsto lanzar campañas de sensibilización ambiental dirigidas a todas las edades para fomentar el respeto por el entorno marino, acompañadas de nueva cartelería y señalización decorativa que modernizará la imagen del litoral.

«Queremos que el 15 de mayo los ceutíes y visitantes encuentren unos espacios completamente preparados y en las mejores condiciones» — Alejandro Ramírez, consejero de Medio Ambiente.

Apuesta por la temporada anticipada

Por segundo año consecutivo, Ceuta consolida su apuesta por una apertura anticipada de la temporada de baño, reforzando la seguridad, la accesibilidad y los servicios de calidad desde mediados de mayo para aprovechar al máximo el calendario estival.