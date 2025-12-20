Ceuta vive hoy un día marcado por la estabilidad meteorológica, con cielos parcialmente despejados, ausencia de precipitaciones y temperaturas agradables que invitan a disfrutar de la ciudad y de las actividades al aire libre.



La jornada de hoy en Ceuta se presenta tranquila desde el punto de vista meteorológico. Durante la mañana, los cielos se mantienen parcialmente soleados, con temperaturas que rondan los 13 y 14 grados, aportando una sensación térmica suave y agradable.

A lo largo del mediodía y primeras horas de la tarde, los termómetros experimentan un ligero ascenso, alcanzando valores cercanos a los 16 grados, lo que convierte las horas centrales del día en el mejor momento para pasear, realizar gestiones o disfrutar de terrazas.

Conforme avanza la tarde, el cielo irá alternando nubes y claros, sin que se esperen lluvias en ningún momento del día. Las temperaturas comenzarán a descender progresivamente, situándose de nuevo entre los 13 y 14 grados al caer la noche.

El viento sopla flojo, sin rachas destacables, y el estado del mar se mantiene estable, lo que contribuye a una sensación general de calma atmosférica en toda la ciudad.

El tiempo de hoy en Ceuta acompaña: temperaturas suaves, estabilidad y cielos variables configuran una jornada ideal para la actividad cotidiana y el ocio al aire libre, sin sobresaltos meteorológicos y con un ambiente plenamente invernal pero cómodo.