La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por la llegada de una intensa circulación atlántica que marcará la jornada de este sábado. La entrada de aire frío del noroeste provocará un descenso generalizado de las temperaturas máximas y traerá nevadas significativas en las cotas medias del norte peninsular.

Mientras el Cantábrico y los Pirineos sufren el azote de las lluvias persistentes, el resto del país experimentará un ambiente invernal con heladas y rachas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h en puntos de Baleares.

Nevadas y lluvias: El norte bajo aviso

La humedad atlántica dejará cielos cubiertos y precipitaciones constantes en la franja norte:

• Nieve: La cota se sitúa hoy entre los 800 y 1.000 metros en el Pirineo y la cordillera Cantábrica. En el resto de los sistemas montañosos, la nieve aparecerá a partir de los 1.200 metros.

• Precipitaciones: Especial atención al Valle de Arán, el Cantábrico oriental y el norte de Navarra, donde las lluvias serán persistentes. En Asturias, las lluvias tenderán a remitir durante la tarde.

Pronóstico por Comunidades y Ciudades

• Madrid: Cielos con intervalos nubosos y probables bancos de niebla en la Sierra. Las temperaturas descienden hasta una mínima de -1 grado y una máxima de 11. Se esperan heladas débiles.

• Andalucía: Cielos nubosos con nieblas matinales. Temperaturas entre los 2 y 19 grados. Vientos fuertes en la costa mediterránea y heladas en las sierras orientales.

• Cataluña: Nubosidad en el norte y precipitaciones en el Pirineo (nieve a partir de 800-1000 m). Mínimas de -2 y máximas de 15 grados con viento fuerte en el sur.

• Aragón: Lluvias y nieve en el Pirineo y zona de Cinco Villas. Temperaturas de -1 a 12 grados. Rachas de viento muy fuertes en el Sistema Ibérico.

• Asturias: Lluvias débiles que irán remitiendo por la tarde. Nieve en la Cordillera por encima de los 900 metros. Temperaturas entre 4 y 14 grados.

• Galicia: Cielos poco nubosos con temperaturas entre los 2 y los 16 grados.

• Castilla y León: Intervalos nubosos y brumas. Precipitaciones en el norte y este (nieve 900-1100 m). Frío intenso con mínimas de hasta -3 grados y heladas generalizadas.

• Castilla-La Mancha: Poco nuboso con nieblas en Ciudad Real y Albacete. Temperaturas en descenso con mínimas de -1 grado al final del día. Máxima de 12 grados.

• Comunidad Valenciana: Cielos despejados con temperaturas de 2 a 16 grados. Viento con rachas fuertes en el norte de Castellón.

• Baleares: Cielos poco nubosos salvo en Menorca y norte de Mallorca, donde puede llover. Alerta por vientos de hasta 100 km/h en cumbres. Temperaturas de 6 a 15 grados.

• Canarias: Nuboso al norte de las islas de mayor relieve con lluvias débiles. Máximas de 21 grados y mínimas de 11. Viento de componente nordeste.

• Ceuta y Melilla: Ambiente estable con cielos poco nubosos y vientos de poniente. En Ceuta las temperaturas oscilarán entre 11 y 16 grados, y en Melilla entre 14 y 17.

• País Vasco, Navarra y La Rioja: Tiempo muy inestable con lluvias persistentes y brumas. Temperaturas bajas (mínima de 0 grados en Navarra y 1 en Euskadi) con nieve en zonas altas.

Vientos y Fenómenos Costeros

El viento será uno de los grandes protagonistas del sábado, especialmente en el este peninsular y los archipiélagos:

• Baleares: Rachas de hasta 70 km/h en Mallorca y Menorca, llegando a los 100 km/h en cabos y zonas altas.

• Aragón: Viento del noroeste con rachas muy fuertes en el Sistema Ibérico y cumbres pirenaicas.

• Ceuta y Melilla: Predominio de cielos poco nubosos y vientos de poniente con máximas de 16-17°C.

Tendencia de las temperaturas

Las mínimas caen de forma notable en la meseta Sur y el cuadrante nordeste, con heladas que serán moderadas en los Pirineos y débiles en el resto de zonas de montaña y ambas castillas. Las máximas apenas alcanzarán los 10-12°C en el interior peninsular.