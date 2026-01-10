En una medida drástica para asegurar el suministro nacional, el Gobierno de Marruecos ha anunciado la prohibición de exportar sardinas congeladas a partir del próximo 1 de febrero de 2026. La decisión, comunicada por la Secretaria de Estado de Pesca Marítima, Zakia Driouich, tendrá una vigencia inicial de un año prorrogable.

Esta intervención busca proteger el acceso de la población marroquí a la sardina, considerada tradicionalmente como el «pescado de los pobres» y un pilar básico de la seguridad alimentaria del país.

Los motivos de la prohibición

La medida responde a una combinación de factores económicos y ambientales que han tensionado el mercado interno:

• Caída en las capturas: Los desembarcos de sardina en Marruecos sufrieron un desplome del 46% en 2024, alcanzando apenas las 525.000 toneladas debido al cambio climático y la sobrepesca.

• Presión de precios: El aumento de la demanda internacional ha elevado los precios domésticos, dificultando el acceso de las familias locales a su principal fuente de proteína animal.

• Estrategia de soberanía: El Ejecutivo aspira a elevar el consumo de pescado en Marruecos hasta los 19 kilogramos por persona al año dentro de su hoja de ruta 2025-2027.

Impacto en España: Alerta en el sector conservero

La noticia ha provocado una reacción inmediata de alarma en la industria pesquera española, especialmente en Galicia.

• Dependencia total: Según la patronal ANFACO-CYTMA, Marruecos provee el 94% de la sardina que España importa de fuera de la Unión Europea.

• Riesgo para el empleo: El sector advierte que el bloqueo de la materia prima congelada pone en jaque la actividad de las conserveras españolas, que dependen de este suministro para mantener su producción durante todo el año.

• Conflicto normativo: La patronal sugiere que esta medida podría vulnerar los acuerdos comerciales con la UE y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Nueva infraestructura para el mercado interno

Además de la prohibición, Driouich ha detallado un plan de modernización que incluye:

1. Red Logística: Creación de 12 mercados mayoristas y 8 minoristas avanzados.

2. Eliminación de intermediarios: Conectar directamente a los productores con los consumidores para reducir márgenes que encarecen el producto.

3. Inversión en frío: Convocatoria para proyectos de distribución nacional de productos congelados.