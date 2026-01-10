Tras una semana de precios relativamente contenidos, la electricidad vuelve a la senda alcista este sábado, 10 de enero de 2026. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio se sitúa hoy en 73,23 €/MWh, lo que supone un incremento notable frente a los 53,40 €/MWh registrados en la jornada de ayer.

Pese a esta subida diaria, la tendencia mensual sigue siendo positiva: la luz es hoy un 38,9% más barata que en la misma fecha del año pasado.

Las horas más baratas: Aprovecha el mediodía

Como viene siendo habitual en las últimas jornadas, la mayor producción de energías renovables durante las horas de sol permite un desplome de los precios en la franja central del día.

• El mínimo del día: De 12:00 a 13:00 horas, cuando el precio cae hasta los 28,77 €/MWh.

• Tramo recomendado: Entre las 11:00 y las 15:00 horas. En este intervalo, los precios oscilan entre los 28 y los 36 €/MWh, siendo el momento ideal para poner lavadoras, lavavajillas o usar el horno.

Las horas más caras: Alerta al final de la tarde

La subida de este sábado se concentra especialmente en el pico de demanda vespertino, cuando la ausencia de energía solar obliga a entrar en el sistema a tecnologías más caras.

• El máximo del día: De 19:00 a 20:00 horas, alcanzando los 126,26 €/MWh.

• Tramo crítico: A partir de las 17:00 horas y hasta las 22:00 horas, el coste de la luz no bajará de los 96 €/MWh, manteniéndose por encima de los 100 €/MWh durante casi toda la noche.

Listado de precios por horas (10 de enero)

• 00:00 – 01:00: 75,17 €/MWh

• 01:00 – 02:00: 70,12 €/MWh

• 02:00 – 03:00: 65,22 €/MWh

• 03:00 – 04:00: 59,91 €/MWh

• 04:00 – 05:00: 55,00 €/MWh

• 05:00 – 06:00: 54,27 €/MWh

• 06:00 – 07:00: 62,89 €/MWh

• 07:00 – 08:00: 70,30 €/MWh

• 08:00 – 09:00: 80,47 €/MWh

• 09:00 – 10:00: 83,32 €/MWh

• 10:00 – 11:00: 64,99 €/MWh

• 11:00 – 12:00: 47,14 €/MWh

• 12:00 – 13:00: 28,77 €/MWh (Mínimo diario)

• 13:00 – 14:00: 30,79 €/MWh

• 14:00 – 15:00: 36,83 €/MWh

• 15:00 – 16:00: 48,21 €/MWh

• 16:00 – 17:00: 71,22 €/MWh

• 17:00 – 18:00: 96,14 €/MWh

• 18:00 – 19:00: 118,54 €/MWh

• 19:00 – 20:00: 126,26 €/MWh (Máximo diario)

• 20:00 – 21:00: 112,26 €/MWh

• 21:00 – 22:00: 101,17 €/MWh

• 22:00 – 23:00: 100,43 €/MWh

• 23:00 – 24:00: 98,20 €/MWh