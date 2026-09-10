Ceuta: máxima 25°C, mínima 21°C, poco nuboso, viento N 10 km/h y 0% de precipitación, según AEMET.

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El jueves 10 de septiembre de 2026 la predicción general para España muestra estabilidad en la mayor parte del territorio, con riesgo de precipitaciones concentrado en Baleares y Canarias, según AEMET.

Norte peninsular

Bilbao: máx 24°C / mín 13°C; poco nuboso; viento E 5 km/h; probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

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La Coruña: máx 22°C / mín 15°C; muy nuboso; viento NO 5 km/h; probabilidad de lluvia 0%. La nubosidad será la nota dominante, pero no se esperan precipitaciones significativas según los datos disponibles.

Centro peninsular

Madrid: máx 27°C / mín 12°C; poco nuboso; viento NE 5 km/h; probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

Zaragoza: máx 28°C / mín 14°C; despejado; viento O 15 km/h; probabilidad de lluvia 0%. Las horas centrales serán templadas y con bajo riesgo de precipitación.

Sur peninsular

Ceuta registrará máximas de 25°C y mínimas de 21°C, con poco nuboso y viento del N a 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0% según AEMET.

Sevilla presenta condiciones más cálidas: máx 34°C / mín 18°C; despejado; viento SO 15 km/h; probabilidad de lluvia 0%. Las altas temperaturas aconsejan precaución con la exposición solar.

Mediterráneo

Barcelona: máx 27°C / mín 18°C; poco nuboso; viento S 15 km/h; probabilidad de lluvia 5% (AEMET).

València: máx 28°C / mín 17°C; intervalos nubosos; viento S 10 km/h; probabilidad de lluvia 35%. La nube intermitente eleva el riesgo de chubascos puntuales frente a otras capitales del litoral.

Islas Baleares

Palma: máx 28°C / mín 18°C; muy nuboso con lluvia escasa; viento NE 15 km/h; probabilidad de lluvia 55% (AEMET).

La previsión para Baleares indica mayor inestabilidad respecto a la península, con posibilidad de chubascos débiles a lo largo del día.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: máx 27°C / mín 23°C; muy nuboso con lluvia escasa; viento N 25 km/h; probabilidad de lluvia 90% (AEMET).

Canarias concentra los mayores porcentajes de precipitación entre las capitales citadas; el viento del norte puede reforzar la sensación de inestabilidad.

Recomendaciones

Zonas con probabilidad de lluvia baja (0%–5%), como Madrid, Zaragoza, Bilbao y Ceuta: planificación habitual de actividades al aire libre.

Palma (55%) y Las Palmas (90%): llevar paraguas o impermeable y consultar la evolución de la previsión.

En lugares con máximas elevadas (Sevilla, 34°C): limitar la exposición solar y mantener la hidratación.

Los valores y porcentajes citados proceden de AEMET para cada capital, que publica temperatura, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.

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