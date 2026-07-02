Jueves, 2 de julio de 2026. Así se presenta el tiempo en España para hoy, con un patrón marcado por el calor en buena parte del interior y la variabilidad en el norte peninsular y el entorno mediterráneo insular. Las previsiones proceden de datos municipales públicos de AEMET, con máximas y mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.

En el conjunto del país, destaca la amplitud térmica en el centro peninsular y las temperaturas más exigentes en el sur. En contraste, el norte mantiene cielos más cargados y opciones de lluvia escasa, y en Baleares la lluvia aparece con mayor probabilidad, especialmente en Palma.

Norte peninsular

En el norte, la jornada viene con nubosidad y chubascos débiles en algunos puntos. En Bilbao, la previsión es de 25°C de máxima y 17°C de mínima, con muy nuboso con lluvia escasa. El viento sopla desde el N a 15 km/h, con una probabilidad de lluvia del 90%.

Para A Coruña, la situación se mantiene más tranquila: se esperan 25°C de máxima y 17°C de mínima, con despejado. El viento será NE a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, según los datos municipales de AEMET.

Centro peninsular

El centro peninsular conserva un ambiente cálido, con cielos mayormente despejados y vientos que pueden marcar el ritmo del día. En Madrid, se prevén 35°C como máxima y 20°C como mínima. El cielo estará poco nuboso, con viento NE a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En Zaragoza, el termómetro también acompaña: 34°C de máxima y 17°C de mínima, con despejado. El viento será NO a 25 km/h y no se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0% en la información municipal consultada.

Sur peninsular

El sur afronta un día especialmente caluroso, con máximas altas y baja incidencia de lluvias. En Ceuta, la previsión marca 27°C de máxima y 23°C de mínima, con el cielo cubierto. El viento es E a 10 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 5%, lo que apunta a una posibilidad muy limitada.

En Sevilla, el calor se nota con claridad: se esperan 41°C de máxima y 25°C de mínima. El cielo estará poco nuboso, con viento SO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. AEMET refleja así un día dominado por la estabilidad atmosférica.

Mediterráneo

En el área mediterránea, el ambiente se mantiene estable en buena parte del litoral, aunque con cierta diferencia entre ciudades. En Barcelona, las temperaturas serán de 31°C como máxima y 23°C como mínima. El cielo se describe como poco nuboso, con viento S a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En València, el día se presenta igualmente tranquilo: 30°C de máxima y 23°C de mínima, con despejado. El viento soplará desde el SE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, según los datos AEMET de referencia municipal.

Islas Baleares

Las islas Baleares incorporan más incertidumbre, con lluvia asociada a intervalos nubosos en Palma. Para Palma, la previsión indica 32°C de máxima y 22°C de mínima. El cielo será de intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento NO a 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 90%.

Con estos valores, la jornada puede alternar periodos secos con momentos de precipitación débil. AEMET, a partir de la información municipal disponible, sitúa así el mayor riesgo de lluvia dentro del escenario diario en el archipiélago balear.

Islas Canarias

En las islas Canarias, el tiempo se inclina hacia cielos más cerrados por nubes, aunque sin lluvia relevante en la capital insular de referencia. En las Palmas de Gran Canaria, se esperan 26°C de máxima y 21°C de mínima. El cielo estará muy nuboso, con viento N a 25 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

La combinación de nubosidad y viento podría templar la sensación térmica, pero la previsión municipal consultada no contempla precipitación.

Recomendaciones

Si te desplazas por el interior, ten en cuenta las máximas elevadas (especialmente en Sevilla y Madrid) y planifica horarios evitando las horas centrales.

(especialmente en Sevilla y Madrid) y planifica horarios evitando las horas centrales. En el norte y en Palma , lleva un paraguas o impermeable ligero por la probabilidad de lluvia indicada (90% en Bilbao y 90% en Palma).

, lleva un o impermeable ligero por la indicada (90% en Bilbao y 90% en Palma). Consulta la evolución del cielo si hay cambios de nubosidad, ya que el viento y la cobertura pueden condicionar la sensación térmica.

En resumen, el jueves 2 de julio de 2026 combina estabilidad en la mayor parte del país con nubes y riesgo de lluvia escasa en zonas concretas. Así lo reflejan los datos municipales públicos de AEMET para capitales y áreas de referencia: calor destacado en el sur y centro, y mayor inestabilidad en Bilbao y Palma.