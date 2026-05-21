España amanece este jueves 21 de mayo de 2026 con una tendencia general a la estabilidad atmosférica. Según los datos de AEMET extraídos de los XML municipales públicos, en las principales capitales el porcentaje de probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, con cielos que alternan entre despejado y poco nuboso en gran parte del país. Las temperaturas, siempre con matices por zona, oscilan en general entre mínimas cercanas a los 14–19°C y máximas que van desde los 22–27°C en áreas más atlánticas y hasta los 37°C en el sur.

El viento, por su parte, se mueve en rangos moderados, con predominio de componentes del sur y sureste en buena parte del centro y el litoral, mientras que en el norte se registran también brisas de marcado componente continental en algunos puntos. A continuación, repasamos el tiempo por zonas.

Norte peninsular

En el norte peninsular domina el tiempo estable con cielos poco nubosos y temperaturas veraniegas. En Bilbao se esperan 34°C como máxima y 14°C de mínima, con viento de S 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 0% (AEMET).

Más al oeste, en Coruña, A, la jornada mantiene el carácter tranquilo pero con nubes altas: la máxima prevista es 22°C y la mínima 14°C, con viento del NO 20 km/h y también 0% de probabilidad de lluvia, según la información consultada en AEMET.

Centro peninsular

En el centro peninsular el tiempo es mayormente despejado y con poco riesgo de precipitaciones. En Madrid las temperaturas se sitúan en torno a 32°C de máxima y 17°C de mínima, con despejado y viento del S 10 km/h; la probabilidad de lluvia es 0% (AEMET).

En Zaragoza el día se presenta similar, con poco nuboso y cifras cercanas a la temporada alta: 34°C de máxima y 17°C de mínima. El viento sopla del SE 10 km/h y, de nuevo, la lluvia aparece como prácticamente descartada con 0% de probabilidad (AEMET).

Sur peninsular

El sur peninsular es la zona con máximas más altas en el país. En Ceuta se prevé un día poco nuboso, con 24°C como máxima y 18°C de mínima. El viento sopla del SE 15 km/h y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, de acuerdo con los registros de AEMET.

En Sevilla, en cambio, la temperatura alcanza valores más propios del verano: 37°C de máxima y 18°C de mínima, con despejado y viento del E 15 km/h. La jornada vuelve a caracterizarse por la estabilidad, con 0% de probabilidad de lluvia según el parte municipal consultado en AEMET.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo predominan los cielos con nubosidad escasa. En Barcelona se registran condiciones de poco nuboso, con temperaturas entre 18°C de mínima y 25°C de máxima. El viento es del SE 10 km/h y la probabilidad de lluvia es 0% (AEMET).

Por su parte, en València la atmósfera aparece despejada o con muy poca nubosidad, con 27°C de máxima y 16°C de mínima. El viento sopla del SE 10 km/h y, nuevamente, 0% de probabilidad de precipitación según los datos de AEMET.

Islas Baleares

En las islas Baleares el día transcurre sin señales de lluvia y con cielos despejados. En Palma se esperan 27°C de máxima y 16°C de mínima, con despejado y viento del S 15 km/h. La probabilidad de lluvia permanece en 0%, como indican los datos municipales de AEMET.

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En conjunto, se trata de una jornada de estabilidad, con temperatura agradable y ventilación suficiente para moderar la sensación térmica en actividades al aire libre.

Islas Canarias

En islas Canarias la situación también se mantiene estable, aunque con vientos más intensos en algunos puntos. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén 23°C como máxima y 19°C de mínima, con poco nuboso y viento del N 25 km/h. La lluvia aparece como inexistente en la predicción, con 0% de probabilidad según AEMET.

Esta combinación de nubes escasas y brisa del norte puede favorecer un ambiente fresco por momentos, especialmente en horas de viento sostenido, aunque sin cambios relevantes en la posibilidad de precipitaciones.

Recomendaciones

Con 0% de probabilidad de lluvia en las capitales consultadas por AEMET, puedes planificar actividades al aire libre con normalidad.

de probabilidad de lluvia en las capitales consultadas por AEMET, puedes planificar actividades al aire libre con normalidad. Conviene protegerse del sol , sobre todo en el sur, donde se alcanzan máximas como 37°C en Sevilla .

, sobre todo en el sur, donde se alcanzan máximas como . Si vas a moverte por zonas con viento (por ejemplo, NO 20 km/h en A Coruña o N 25 km/h en Las Palmas), es recomendable llevar prendas ligeras pero adecuadas para rachas.

En resumen, el jueves 21 de mayo de 2026 se caracteriza por un tiempo estable en buena parte de España: cielos despejados o poco nubosos, temperaturas agradables a cálidas y una probabilidad de lluvia del 0% en las principales capitales analizadas con datos de AEMET. Seguiremos atentos a las variaciones por zonas, aunque por ahora la tendencia es claramente benigna.