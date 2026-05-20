MURCIA.– La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a la corrupción sanitaria en la Región de Murcia. Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía, los agentes han detenido a once personas e investigado a otras dos por su presunta implicación en un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud (SMS), cuyo valor estimado asciende a los 6,8 millones de euros.

La investigación penal, que se inició en enero de 2025, ha puesto al descubierto una compleja trama que operaba principalmente en las operaciones médicas derivadas desde el sistema público de salud hacia centros médicos concertados.

Sobrecostes de hasta el 1.200% y material caducado

El ‘modus operandi’ de la red criminal se basaba en el inflado sistemático de las facturas remitidas a la administración pública. Según el comunicado policial, se llegaron a pagar sobrecostes de entre un 100% y un alarmante 1.287% por los servicios prestados.

La organización delictiva no solo engrosaba los precios de manera artificial, sino que además:

Facturaba de forma fraudulenta por servicios que, por ley, debían ser completamente gratuitos.

Cobraba por material sanitario que en realidad nunca llegó a ser utilizado en los pacientes.

Riesgo para la salud pública: Lo más preocupante para los investigadores es que la trama ponía en riesgo la seguridad de los usuarios. La Policía Nacional ha confirmado que se empleaban de forma recurrente productos sanitarios caducados en las intervenciones.

Las trece personas implicadas se enfrentan ahora a graves cargos delictivos tras una investigación que ha durado más de un año y que ha logrado cortar de raíz una de las mayores estafas sufridas por la sanidad pública murciana en los últimos tiempos. Las diligencias continúan abiertas.