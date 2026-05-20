El incidente se produjo de forma accidental durante los trabajos de modernización de la estación.

Por motivos de seguridad, el suburbano tuvo que interrumpir la circulación en amplios tramos de las líneas 2 y 5, afectando también de forma preventiva a la línea 6 y provocando restricciones en los accesos a la M-30.

MADRID. – Una mañana de auténtico caos en la movilidad del centro y este de la capital. La rotura accidental de una conducción de gas durante las obras de renovación que se están llevando a cabo en el entorno de la estación de Ventas obligó este martes, 19 de mayo, a interrumpir el servicio en varios tramos clave de las líneas 2 y 5 de Metro de Madrid, sumándose poco después restricciones preventivas en la línea 6.

El incidente ocurrió en torno a las 10:00 horas, cuando operarios que trabajan en la modernización y accesibilidad de la estación de Ventas —un proyecto que cuenta con una inversión superior a los 19 millones de euros— perforaron de manera accidental una tubería de gas. Ante el riesgo inminente de fuga, Metro de Madrid y los servicios de emergencia activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

Tramos afectados y colapso circulatorio

Aunque en un primer momento el corte afectó a un tramo reducido, la gravedad de la fuga obligó a ampliar el perímetro de seguridad de forma paulatina para permitir el trabajo de los bomberos y los técnicos de la compañía de gas.

En la Línea 2, el servicio quedó completamente suspendido entre las estaciones de Alsacia y Sevilla. Por su parte, la Línea 5 sufrió un parón masivo en el tramo comprendido entre Canillejas y Gran Vía, dejando sin servicio a estaciones neurálgicas de la red como Diego de León, Núñez de Balboa, Alonso Martínez o la propia Ventas. Asimismo, por pura precaución, se interrumpió temporalmente la circulación en la Línea 6 (Circular) entre O’Donnell y Nuevos Ministerios debido a la proximidad del escape.

El suceso no solo paralizó el subsuelo madrileño dejando tiempos de espera superiores a una hora en los andenes colindantes, sino que obligó a la Policía Municipal a cortar de forma preventiva varios de los accesos a la autovía de circunvalación M-30 cercanos a la Plaza de Toros de Las Ventas, lo que colapsó el tráfico rodado en los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Sin heridos y servicio restablecido

A pesar de la espectacularidad del despliegue de Emergencias Madrid y del fuerte olor a gas que alarmó a los vecinos de la zona, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni personas afectadas de gravedad. Los protocolos de evacuación y aislamiento funcionaron con rapidez.

Para solucionar la incidencia, los equipos técnicos tuvieron que proceder al vaciado controlado de la sección de la tubería que aún almacenaba gas antes de sustituir el conducto dañado. Tras una jornada de intensos trabajos a contrarreloj, Metro de Madrid informó a última hora de la tarde que el servicio de trenes en todas las líneas afectadas y la normalidad en las calles del entorno habían quedado completamente restablecidos.

Una vez concluyan las accidentadas obras en Ventas, la Comunidad de Madrid prevé que el histórico vestíbulo de la estación pase a formar parte del circuito de Museos del suburbano madrileño, sumándose a otros puntos de interés turístico y cultural como la estación fantasma de Chamberí o los trenes clásicos de Chamartín.