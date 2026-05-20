El ministro José Manuel Albares califica de «indigno e inhumano» el proceder de las autoridades de Israel tras la difusión de un vídeo en el que su ministro de Seguridad Nacional se burla de los detenidos, entre los que hay 44 españoles.

BERLÍN (EFE).— El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha vuelto a convocar a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich. En esta ocasión, la llamada a consultas responde a una enérgica protesta del Ejecutivo español por el trato «monstruoso, indigno e inhumano» que las autoridades israelíes están propinando a los activistas de la nueva flotilla humanitaria con destino a Gaza.

El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha anunciado la medida durante una rueda de prensa celebrada en la Embajada de España en Berlín, tras mantener un encuentro bilateral con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

Tensión diplomática en aumento

La decisión de convocar a la máxima representante diplomática de Israel en territorio español se ha precipitado tras la reciente difusión de un polémico vídeo. En las imágenes, el ministro de Seguridad Nacional de Israel aparece burlándose abiertamente de los activistas que permanecen bajo custodia.

Entre los integrantes de la flotilla que han sido interceptados y retenidos por las fuerzas de seguridad israelíes se encuentran 44 ciudadanos de nacionalidad española, cuya situación y bienestar han encendido las alarmas del Gobierno de España.

«Un trato monstruoso, indigno e inhumano», ha sentenciado Albares para definir las condiciones y la actitud del Ejecutivo israelí hacia los cooperantes internacionales.

Con este nuevo movimiento, las relaciones diplomáticas entre Madrid y Tel Aviv vuelven a tensarse, en un escenario donde España lidera una de las posturas más firmes de la Unión Europea respecto a la situación humanitaria en la Franja de Gaza.