Este lunes, 18 de mayo de 2026, el tiempo en España se mueve entre cielos poco nubosos en algunos puntos y la presencia de nubes con lluvia en otros. Según los datos municipales públicos de AEMET, las temperaturas se mantienen en rangos moderados para la época, con mínimas generalmente en torno a 10-18 ºC y máximas que oscilan entre los 19 ºC del norte y los 28 ºC del sur. La probabilidad de lluvia marca diferencias claras entre regiones.

De cara al día, conviene prestar atención al viento —en varios casos del oeste u sur— y a las nubes, especialmente donde AEMET apunta a precipitaciones más probables.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la jornada arranca con un ambiente relativamente estable. Bilbao registra 20 ºC de máxima y 10 ºC de mínima, con nubes altas y viento en calma (C 0 km/h), además de probabilidad de lluvia 0%.

En la vertiente atlántica, A Coruña (otras) presenta 19 ºC de máxima y 11 ºC de mínima, con nuboso con lluvia escasa, viento del SO 15 km/h y probabilidad de lluvia 60%, señalando un día más húmedo.

Centro peninsular

En el centro peninsular predominan los cielos con pocas señales de precipitación. En Madrid, las temperaturas se sitúan en 23 ºC de máxima y 11 ºC de mínima, con poco nuboso y viento del SO 20 km/h; la probabilidad de lluvia es 0%.

Por su parte, Zaragoza (centro peninsular) alcanza 25 ºC de máxima y 11 ºC de mínima, con nubes altas y viento del O 5 km/h. Al igual que en Madrid, la probabilidad de lluvia figura en 0%, por lo que el día se presenta más bien seco.

Sur peninsular

El sur peninsular destaca por máximas más altas y, en general, baja incidencia de lluvia. En Ceuta, se esperan 24 ºC de máxima y 16 ºC de mínima, con poco nuboso y viento del O 25 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, lo que apunta a una jornada sin precipitaciones.

En Sevilla, el termómetro sube hasta 28 ºC como máxima y deja una mínima de 13 ºC. Se describe poco nuboso, con viento SO 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. En conjunto, es una zona donde la sensación de tiempo estable será la nota dominante.

Mediterráneo

En el ámbito mediterráneo, las condiciones se muestran más cambiantes, con lluvias en la jornada. En Barcelona, se espera 22 ºC de máxima y 15 ºC de mínima, con muy nuboso con lluvia, viento del S 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%. Es el caso más claro de precipitación asegurada dentro de los datos aportados.

Hacia el sur del mediterráneo, València (otras) presenta 23 ºC de máxima y 14 ºC de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento sopla del E 15 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 55%, por lo que no se descartan chubascos puntuales.

Islas Baleares

En islas Baleares, el día combina nubes con cierta inestabilidad. Palma registra 23 ºC de máxima y 12 ºC de mínima, con intervalos nubosos y viento del SO 20 km/h. La probabilidad de lluvia es 25%, lo que sugiere posibilidad de algún episodio, aunque no necesariamente continuo.

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La presencia de intervalos nubosos, según AEMET, recomienda mantener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente por la variabilidad del cielo durante la jornada.

Islas Canarias

En islas Canarias, las previsiones apuntan a más nubosidad y riesgo de lluvia en las islas evaluadas. En Las Palmas de Gran Canaria, las máximas llegan a 23 ºC y la mínima se sitúa en 18 ºC. El cielo se describe como nuboso con lluvia escasa, con viento del N 25 km/h y una probabilidad de lluvia 100%, indicando que la lluvia es muy probable, aunque en el pronóstico se califica como escasa.

Con estos valores, AEMET contempla un día húmedo en la capital insular, donde la combinación de nubosidad y viento puede afectar a la sensación térmica y a la comodidad en desplazamientos.

Recomendaciones

En zonas con probabilidad de lluvia alta o total (como Barcelona y Las Palmas ), conviene llevar paraguas o impermeable .

(como y ), conviene llevar . Si se viaja al litoral mediterráneo o norte atlántico, revisa la evolución del cielo por la variabilidad descrita por AEMET.

o norte atlántico, revisa la evolución del cielo por la variabilidad descrita por AEMET. Para actividades al aire libre en Madrid, Zaragoza, Ceuta y Sevilla, el pronóstico sugiere mayor estabilidad, aunque el viento puede condicionar.

En resumen, el lunes 18 de mayo de 2026 combina máximas suaves y mínimas moderadas con diferencias importantes en la lluvia por regiones. Tal y como reflejan los datos municipales públicos de AEMET, el riesgo de precipitación se concentra especialmente en el mediterráneo y en Canarias, mientras que amplias áreas del centro y el sur mantienen probabilidades de lluvia nulas.