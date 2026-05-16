Este sábado, 16 de mayo de 2026, el tiempo en España dibuja un patrón claro: el norte peninsular y parte del entorno atlántico mantienen más nubes y presencia de lluvia, mientras que en el centro y el sur predominan condiciones más estables. En el Mediterráneo y las islas se alternan intervalos nubosos con cielos mayormente despejados, según los datos municipales difundidos por AEMET.

Las temperaturas son primaverales: en general se sitúan entre los 17°C y 28°C de máxima, con mínimas que oscilan desde los 7°C del interior hasta los 17°C en el archipiélago canario. A continuación, el detalle por zonas, con las previsiones para capitales y su probabilidad de lluvia.

Norte peninsular

En el norte, la jornada viene marcada por la nubosidad y la lluvia. Bilbao registra una máxima de 18°C y una mínima de 8°C, con cielo cubierto con lluvia y viento del O a 15 km/h; la probabilidad de lluvia es del 100%. En A Coruña (otras), la tendencia también es húmeda: 17°C de máxima y 13°C de mínima, muy nuboso con lluvia, viento del O a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Con este panorama, el ambiente será más fresco y con cielos poco favorables para actividades al aire libre prolongadas, especialmente en las franjas con mayor persistencia de precipitaciones.

Centro peninsular

El centro peninsular se mantiene bastante estable, con cielos despejados o poco nubosos. En Madrid, se esperan 19°C de máxima y 7°C de mínima, con poco nuboso, viento del C (calma) a 0 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Por su parte, en Zaragoza la previsión indica 18°C de máxima y 8°C de mínima, con despejado, viento del NO a 30 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Así, el día se presenta con buen tiempo para la movilidad habitual, si bien en Zaragoza el viento podría hacer que se note algo más el contraste térmico al comienzo y al final del día.

Sur peninsular

En el sur, la atmósfera tiende a ser más benigna y seca. Ceuta combina intervalos nubosos con máximas de 24°C y mínimas de 16°C, viento del NE a 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 45%. Más al oeste y hacia interior costero, Sevilla presenta poco nuboso, con 28°C de máxima y 15°C de mínima, viento del SO a 5 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

En conjunto, se esperan condiciones mayormente favorables, aunque Ceuta mantiene una probabilidad no despreciable de chubascos, de acuerdo con el boletín municipal consultado a partir de AEMET.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo predominan los cielos abiertos con alguna excepción puntual. Barcelona se prevé con despejado, máximas de 20°C y mínimas de 12°C, viento del SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 5%. En València (otras), la jornada es más estable todavía: 22°C de máxima y 10°C de mínima, despejado, viento del SE a 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Con estos datos, la sensación general será de tiempo tranquilo, con viento moderado en algunas horas y escasa probabilidad de precipitaciones.

Islas Baleares

Las islas Baleares alternan nubes y claros. En Palma, el pronóstico marca 21°C de máxima y 11°C de mínima, con intervalos nubosos, viento del NO a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 20%. La presencia de nubosidad puede variar a lo largo del día, pero sin indicar una jornada especialmente lluviosa.

Para actividades exteriores, el contexto es bastante compatible, aunque conviene tener presente esa probabilidad de lluvia en caso de planes que requieran continuidad.

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Islas Canarias

En Canarias, el patrón es distinto según el área, pero con tendencia a la inestabilidad en las más atlánticas según la previsión municipal. En Palmas de Gran Canaria, Las (otras), se esperan 22°C de máxima y 17°C de mínima, con muy nuboso con lluvia, viento del N a 25 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. Se trata del escenario más húmedo entre los datos aportados para capitales en el archipiélago.

En este tipo de jornadas, la combinación de nubosidad abundante, viento y lluvia puede afectar a la visibilidad y a la comodidad al aire libre, por lo que resulta recomendable ajustar horarios.

Recomendaciones

Si te desplazas al norte , ten en cuenta cielos cubiertos y lluvia: en Bilbao y A Coruña la probabilidad llega al 100% según AEMET.

, ten en cuenta cielos cubiertos y lluvia: en Bilbao y A Coruña la probabilidad llega al 100% según AEMET. En el centro (Madrid y Zaragoza) predomina el buen tiempo, aunque Zaragoza registra viento del NO a 30 km/h.

(Madrid y Zaragoza) predomina el buen tiempo, aunque Zaragoza registra viento del NO a 30 km/h. Para el litoral mediterráneo y el sur interior , las opciones son más estables; aun así, Ceuta mantiene un 45% de probabilidad de lluvia.

, las opciones son más estables; aun así, Ceuta mantiene un 45% de probabilidad de lluvia. En Canarias, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, la previsión es de muy nuboso con lluvia y viento moderado a fuerte.

En resumen, el sábado 16 de mayo de 2026 ofrece un tiempo primaveral en temperaturas, con la diferencia de que la lluvia se concentra en el norte y en Canarias, mientras que el centro, el sur y gran parte del Mediterráneo se mantienen más despejados. La información procede de los datos municipales públicos extraídos de AEMET, consultados para las capitales indicadas.