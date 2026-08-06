Un vídeo de Felipe VI disfrutando de una cerveza en un ambiente distendido ha vuelto a hacerse viral en las redes sociales. En las imágenes, grabadas durante el verano de 2024 en Mallorca, una periodista se acerca al monarca y le lanza un inesperado piropo.

“Perdona, eres el rey más guapo de Europa entera; ¡guapo, guapo y guapo!”, le dice mientras graba la escena con su teléfono móvil.

Lejos de mostrarse incómodo, el Rey responde con una sonrisa espontánea y un gesto cómplice, una reacción que ha despertado numerosos comentarios entre los usuarios.

Un momento alejado del protocolo

La grabación tuvo lugar en el entorno del Real Club Náutico de Palma, después de una jornada de vela vinculada a la Copa del Rey Mapfre.

Felipe VI aparece sentado junto a varios amigos y compañeros, conversando de manera informal y tomando una cerveza. La escena muestra una faceta más relajada del jefe del Estado, alejada de los actos oficiales y del protocolo institucional.

El vídeo ha recuperado popularidad coincidiendo con una nueva estancia de la Familia Real en Mallorca y con la celebración de otra edición de la regata.

El detalle que confirma que el vídeo es de 2024

Aunque algunos usuarios interpretaron inicialmente que las imágenes eran recientes, la grabación corresponde al verano de 2024.

Uno de los detalles que permite situarla en el tiempo es el polo que viste Felipe VI, con la inscripción Aifos, nombre del barco con el que ha participado durante años en competiciones de vela.

La escena fue registrada durante aquella edición de la Copa del Rey Mapfre, una cita habitual dentro de la agenda estival del monarca.

La cercanía del Rey vuelve a generar comentarios

No es la primera vez que Felipe VI protagoniza momentos informales durante sus visitas a Baleares.

En Mallorca es frecuente verlo saludando a vecinos, turistas y aficionados, especialmente cuando participa en actividades deportivas o se encuentra fuera del protocolo más estricto.

En esta ocasión, un piropo inesperado, una cerveza y una reacción natural han bastado para convertir una grabación de hace dos años en uno de los vídeos más comentados del verano.