España vivirá este jueves 6 de agosto una jornada marcada por fuertes contrastes meteorológicos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé tormentas localmente intensas y acompañadas de granizo en el nordeste peninsular, mientras que las temperaturas se acercarán a los 40 grados en zonas de Andalucía y Extremadura.

La presencia de una masa de aire frío en niveles altos favorecerá la inestabilidad en el Pirineo, Aragón, Cataluña, el interior de la Comunidad Valenciana y las sierras del sudeste. En cambio, el suroeste peninsular mantendrá un ambiente más estable y muy caluroso.

Las noches tropicales también continuarán en amplias zonas del sureste y Baleares, con mínimas que podrían superar los 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y Canarias.

Tormentas fuertes y granizo en el nordeste

Las precipitaciones más intensas se esperan durante la madrugada en el oeste del Pirineo.

A partir de la tarde, la inestabilidad se extenderá al conjunto del nordeste peninsular y a las sierras del sudeste, donde podrán formarse chubascos fuertes, tormentas y granizo.

Las zonas más afectadas se localizarán principalmente en Aragón, Cataluña y el interior de la Comunidad Valenciana.

En el resto de la Península y Baleares aparecerán intervalos de nubes bajas en los litorales mediterráneos y nubosidad de evolución en los principales sistemas montañosos de la mitad norte.

Córdoba y Sevilla rozarán los 40 grados

El contraste térmico será especialmente notable entre el norte y el sur de España.

Las máximas descenderán en el nordeste, Canarias y el área de Alborán, mientras que subirán en el suroeste peninsular.

En Córdoba y Sevilla, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados. Badajoz, Ciudad Real y Toledo rondarán los 38, mientras que en otras zonas del interior sur se superarán ampliamente los 35 grados.

En el norte, las temperaturas serán más moderadas. Burgos registrará máximas cercanas a los 30 grados y Palencia podría alcanzar los 34.

Noches tropicales en el Mediterráneo y Baleares

Las temperaturas mínimas continuarán siendo elevadas en buena parte del territorio.

La AEMET prevé noches tropicales, con valores que no bajarán de los 20 grados, en amplias áreas de la mitad sureste peninsular y Baleares.

En puntos del litoral mediterráneo y Canarias, las mínimas podrían mantenerse por encima de los 25 grados, dificultando el descanso nocturno.

El ambiente será más fresco en algunas capitales del interior norte. Burgos podría registrar una mínima de 14 grados, Soria de 15 y Teruel de 16.

Calima y fuertes rachas de viento en Canarias

En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

También habrá calima débil y viento alisio con intervalos fuertes y rachas muy intensas, especialmente en las zonas más expuestas.

En los litorales del sur peninsular soplará viento moderado de componente oeste, que tenderá a perder intensidad en Alborán.

En el resto del país, el viento será generalmente flojo, con predominio del este en el Levante y del nordeste en el norte peninsular.

Nieblas matinales y precaución ante el calor

Durante las primeras horas del día podrán formarse bancos de niebla en Galicia, el área cantábrica y algunos puntos de la fachada oriental peninsular.

Estas nieblas podrían reducir la visibilidad temporalmente, especialmente en carreteras y zonas próximas al litoral.

La AEMET recomienda extremar la precaución ante las tormentas y el granizo en el nordeste, así como reforzar las medidas de protección frente al calor en el suroeste y el litoral mediterráneo.