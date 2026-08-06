España se prepara para contemplar este miércoles 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más esperados: un eclipse total de Sol que podrá observarse en su totalidad desde buena parte del norte peninsular y las Islas Baleares.

Durante el eclipse, la Luna ocultará progresivamente el disco solar hasta cubrirlo por completo en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad. Posteriormente, el Sol volverá a quedar visible de manera gradual.

Aunque el fenómeno podrá apreciarse desde toda España, en las regiones situadas fuera de esa franja únicamente se verá de forma parcial.

Dónde será total el eclipse en España

La totalidad podrá contemplarse principalmente desde el norte de la Península, parte del interior y las Islas Baleares.

La denominada línea de centralidad, donde la fase total alcanzará una mayor duración, pasará cerca de municipios como Avilés, Oviedo, Aranda de Duero, Soria, Peñíscola y Palma de Mallorca.

Galicia será una de las primeras zonas españolas en observar el fenómeno. En A Coruña, el eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas y alcanzará su punto máximo a las 20:28.

En Burgos, empezará aproximadamente a las 19:33 horas, llegará a su máximo a las 20:29 y continuará hasta la puesta de sol, prevista alrededor de las 21:20.

Palma será uno de los últimos puntos de España donde podrá contemplarse la totalidad. Allí comenzará a las 19:38 y alcanzará su máximo a las 20:32 horas.

Capitales donde podrá verse el eclipse total

Estas son las capitales de provincia incluidas en la franja de totalidad y la hora aproximada de su punto máximo:

A Coruña: 20:28 horas.

20:28 horas. Lugo: 20:29 horas.

20:29 horas. Oviedo: 20:28 horas.

20:28 horas. Santander: 20:27 horas.

20:27 horas. Bilbao: 20:28 horas.

20:28 horas. Vitoria-Gasteiz: 20:28 horas.

20:28 horas. León: 20:29 horas.

20:29 horas. Palencia: 20:30 horas.

20:30 horas. Burgos: 20:29 horas.

20:29 horas. Zamora: 20:31 horas.

20:31 horas. Valladolid: 20:31 horas.

20:31 horas. Soria: 20:30 horas.

20:30 horas. Segovia: 20:32 horas.

20:32 horas. Zaragoza: 20:30 horas.

20:30 horas. Teruel: 20:32 horas.

20:32 horas. Lleida: 20:29 horas.

20:29 horas. Tarragona: 20:30 horas.

20:30 horas. Guadalajara: 20:32 horas.

20:32 horas. Cuenca: 20:32 horas.

20:32 horas. Castellón de la Plana: 20:32 horas.

20:32 horas. Valencia: 20:33 horas.

20:33 horas. Palma: 20:32 horas.

En el sur de España se verá de forma parcial

Las provincias situadas fuera de la franja de totalidad también podrán contemplar el eclipse, aunque la Luna no llegará a ocultar completamente el Sol.

En estas zonas, el grado de cobertura dependerá de la ubicación concreta de cada municipio. Cuanto más alejado se encuentre de la trayectoria central, menor será la porción del disco solar cubierta.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Instituto Geográfico Nacional han difundido información sobre los municipios desde los que podrá observarse el fenómeno, tanto de manera total como parcial.

El eclipse recorrerá varias regiones del planeta

El eclipse comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y finalizará a las 21:58 en el océano Atlántico.

Además de España, la totalidad será visible desde el noreste de Groenlandia y el extremo occidental de Islandia.

En otras zonas, como el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África, el fenómeno solo podrá observarse parcialmente.

El acontecimiento servirá también como antesala del eclipse previsto para agosto de 2027, considerado el más largo del siglo XXI.