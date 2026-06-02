Martes, 2 de junio de 2026. La predicción de AEMET, a partir de datos municipales por capital, dibuja un día con contrastes: temperaturas suaves en el norte y humedad con lluvia en varios puntos, mientras que el centro y el sur peninsular se mantienen en general con predominio de nubes altas y sin probabilidades de precipitación. En el área mediterránea, en cambio, los intervalos nubosos con lluvia escasa marcan la tónica en Barcelona.

En las islas, Baleares presenta condiciones mayormente poco nubosas, mientras que Canarias se mueve entre cielos cubiertos y viento en Las Palmas de Gran Canaria. A continuación, repasamos el tiempo por grandes zonas.

Norte peninsular

En el norte, la jornada viene marcada por un cielo cargado de nubes. Bilbao registra una máxima de 22°C y una mínima de 14°C, con estado muy nuboso con lluvia, viento del NO a 25 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

También en el noroeste, en Coruña (A) se esperan 20°C como máxima y 16°C como mínima, con muy nuboso y lluvia escasa, viento del NO a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. En este tipo de escenarios, la visibilidad y la sensación térmica pueden variar al ritmo de los chubascos.

Centro peninsular

En el centro, predominan las nubes altas y el ambiente se mantiene estable, sin previsión de lluvia. En Madrid la máxima alcanza 31°C y la mínima 21°C, con nubes altas, viento del O a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En Zaragoza, el termómetro se mueve entre 28°C y 15°C. Se espera poco nuboso, con viento del NO a 30 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. El viento más constante puede favorecer una sensación más fresca en las horas centrales y sobre todo a última hora.

Sur peninsular

El sur peninsular vuelve a mostrar temperaturas altas y cielo poco activo en cuanto a precipitación. En Ceuta se esperan 27°C de máxima y 20°C de mínima, con nubes altas, viento del O a 35 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Por su parte, en Sevilla la máxima llega a 37°C y la mínima se queda en 21°C. El cielo aparece con nubes altas, el viento sopla del NO a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%. Con estas cifras, la recomendación general es planificar actividades con prudencia en las horas más cálidas.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la nubosidad aumenta en algunas franjas y se contemplan episodios de lluvia débil. En Barcelona se prevé una máxima de 27°C y una mínima de 20°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 70%.

Con ese porcentaje, lo más habitual es que las precipitaciones sean intermitentes. Aun así, puede resultar conveniente llevar un paraguas ligero si se va a estar mucho tiempo en la calle.

Islas Baleares

En Baleares, el día se presenta relativamente tranquilo en cuanto a lluvia. En Palma la máxima es de 30°C y la mínima de 19°C, con poco nuboso, viento del SO a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

La presencia de pocas nubes favorece un ambiente estable, con buena visibilidad y temperaturas agradables durante la mayor parte del día, según los datos municipales consultados de AEMET.

Islas Canarias

En Canarias, el comportamiento es distinto según la capital considerada. En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión marca 22°C de máxima y 20°C de mínima, con cielo cubierto, viento del N a 30 km/h y probabilidad de lluvia del 5%.

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Es decir, la nubosidad es la protagonista, aunque con una baja probabilidad de precipitación. El viento del norte puede influir en la sensación térmica, especialmente si se permanece en zonas abiertas.

Recomendaciones

En el norte peninsular (Bilbao y Coruña, A) se espera lluvia con probabilidad del 100% : conviene salir con protección frente al agua.

(Bilbao y Coruña, A) se espera lluvia con : conviene salir con protección frente al agua. En el centro y sur (Madrid, Zaragoza, Ceuta y Sevilla) la lluvia no está prevista ( 0% ): elige prendas ligeras, especialmente en Sevilla por la máxima de 37°C .

(Madrid, Zaragoza, Ceuta y Sevilla) la lluvia no está prevista ( ): elige prendas ligeras, especialmente en Sevilla por la máxima de . En el mediterráneo (Barcelona), con 70% de probabilidad de lluvia, un paraguas puede ser útil si te desplazas durante las horas de mayor actividad nubosa.

En conjunto, el martes 2 de junio de 2026 presenta un contraste claro: cielo más inestable y lluvias en el norte, mientras que el resto del país tiende a condiciones secas o con nubosidad alta. La distribución de temperaturas y el viento, además, condicionarán la sensación térmica. Consulta siempre los avisos y actualizaciones de AEMET para ajustar tus planes al detalle.